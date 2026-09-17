El futuro de los miles de migrantes en Ceuta sigue en vilo frente a unas administraciones dedicadas al choque y las trabas

Los detalles En la ciudad hay filiados más de 2.000 menores no acompañados, que son responsabilidad del Gobierno ceutí, y entre 1.000 y 700 menores que todavía malviven en las calles, que debe filiarlos el Ministerio del Interior.

El conflicto entre el Gobierno central y el de Ceuta por el traslado de menores migrantes continúa. En Ceuta, hay más de 2.000 menores no acompañados bajo la responsabilidad del Gobierno ceutí, y entre 1.000 y 700 menores en las calles que debe filiar el Ministerio del Interior. El Ejecutivo ceutí niega haber recibido propuestas para trasladar a 500 menores vulnerables a la península. La ministra Sira Rego afirma que las plazas están disponibles y culpa a Ceuta de no responder. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, insiste en que los menores deben ser retornados a Marruecos. Mientras tanto, el Gobierno central y Ceuta discrepan sobre el alojamiento de adultos. El ministro Óscar Puente critica la falta de cooperación de Ceuta y la inacción del PP. La situación sigue sin resolverse, dejando a miles de personas en la incertidumbre.

Continúa el choche entre gobiernos por Ceuta. En la ciudad hay filiados más de 2.000 menores no acompañados, que son responsabilidad del Gobierno ceutí, y entre 1.000 y 700 menores que todavía malviven en las calles, que debe filiarlos el Ministerio del Interior. Pero, ¿por qué siguen allí todos esos chavales?

Este jueves, el Ejecutivo de Ceuta ha negado haber recibido una "propuesta" del Gobierno central para trasladar a la península a 500 niñas de las que entraron a finales de julio y que están consideradas como colectivos vulnerables.

Frente a esto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha aseverado que se puede trasladar "de manera inmediata" a las menores, porque "las plazas están habilitadas" y ha trasladado la responsabilidad a Vivas: "Hace 20 días les enviamos formalmente un escrito para empezar a concretar los traslados y nosotros no hemos recibido ningún tipo de contestación", ha dicho.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha agregado que, "si tenemos el 'ok' de la ciudad de Ceuta, podríamos cuanto antes trasladar a la península a las 500 menores con la colaboración de las comunidades autónomas". Y ha reseñado que, para ellos, "la mejor manera aliviar la situación es la de trasladar a los menores a la península", tras lo que ha invitado a las comunidades del PP a que "ayuden a aliviar" la presión en Ceuta.

¿Quiere el Gobierno de Ceuta que los menores sean trasladados a la península? Ellos siempre han insistido en una idea: que todos los migrantes deben ser retornados a Marruecos. En el caso de los menores de edad, porque tienen que estar con sus familias.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha insistido este jueves en ello: "La única salida que tiene en interés del menor y desde el punto de vista de esta situación de excepcionalidad es el retorno a sus familias". Según Vivas, los mayores de edad también deben ser devueltos a Marruecos y no llevados a la península para evitar un efecto llamada.

Este es el mismo argumento del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, presionado por los líderes autonómicos del PP que gobiernan con Vox. Este jueves le ha puesto voz a este argumento el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"El presidente de la ciudad autónoma es consciente que en el momento que consigan su objetivo las decenas de miles de personas que llegaron a territorio ceutí, Ceuta se convierte en el punto de entrada a Europa. Y eso, sin duda alguna, puede atraer un efecto llamada", ha dicho.

El argumento del "efecto llamada" tiene muchos partidarios en la Unión Europea (UE). De hecho, este jueves el Parlamento Europeo ha instado a Marruecos a que cumpla con sus obligaciones en materia de retorno. Para evitar problemas con otros socios de la UE, el sector socialista del Gobierno insistió durante semanas, pese a los deseos de Sumar y del ministerio de Infancia, en que los migrantes no deben pisar la península.

Mientras, para los adultos el Gobierno no contempla otra opción: darles cobijo mientras resuelve su futuro por las vías legales. Ceuta le ha ofrecido unas plataformas de hormigón ubicadas en la zona de Piniers, junto a la nueva prisión, pero al Gobierno no le gustan porque está lejos de la ciudad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha resaltado que "las posibilidades son muy limitadas". "El irnos al puerto no es un capricho, no es fácil encontrar alternativas", ha asegurado. Y, en el línea con su partido, ha arremetido contra el PP y ha reseñado que "el señor Vivas no ha colaborado con el Gobierno de España en ningún momento".

"Yo creo que hay quien quiere que hagamos magia porque los polideportivos no valían, el puerto fue una de las primeras opciones, se descartó porque el Gobierno ceutí no quería", ha dicho, y ha agregado que el Gobierno "está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione, que lo que quieren es que se enquiste".

Y, mientras tanto, miles de personas siguen en vilo a la espera de un futuro mejor.

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