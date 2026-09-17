Un hombre confiesa a Isma Juárez que tiene una lancha de un millón de euros aunque se considera "clase media alta"

El reportero sale a la calle para saber qué opina la gente sobre la situación económica de España en la actualidad. Descubre las respuestas de los encuestados en el vídeo principal.

Isma Juárez estrena sección: 'El PIS de Isma, punto de investigación social' donde sale a la calle para conocer la opinión de la gente sobre cuestiones de actualidad. En esta ocasión, el reportero quiere saber qué opinan sobre la situación económica actual de nuestro país.

El primer encuestado es un joven, Adrián, que afirma que, en su opinión, la situación económica de España está "bastante bien para cómo está el mundo". "Mala, malísima", afirma Pilar. Un hombre señala que se ha producido "un incremento sustancial en el costo de vida, unos salarios que están muy estables y, sin duda alguna, encarece grandemente al mayor perfil de la población, que es quien vive de un salario".

Sobre qué es lo más caro que han comprado últimamente, Pilar indica que, en su caso, es alimentación. "El pescado está por las nubes", afirma. Adrián cuenta que, en su caso, han sido unos pantalones vaqueros que compró en un outlet por 30 euros. Otro hombre señala que compró unos zapatos que le costaron unos 300 euros.

Juárez también que es lo más caro que han comprado, en toda su vida, sin contar coches ni casa. "Una lancha", cuenta el señor, "me costó, más o menos, un millón de euros". "Le va bastante bien, sí", comenta Isma.

Pilar cuenta que, en su caso, ha sido algún perfume o ropa. "El máximo dinero que me he gastado en ropa han sido unos 200 euros", añade. Adrián, por su parte, lo más caro que ha pagado ha sido el carné de conducir. "Creo que llega a los mil casi. Entre clases, que suspendí el teórico... fui de listo", añade.

El reportero también quiere saber cuánto gastarían si se fueran de cañas. "Diez palitos", responde Pilar. La mujer señala que llevaría a Isma a su bar. "Pues mira, la caña sale más barata", señala Juárez. Adrián, por su parte, es más de "beber por ahí".

Si tuviera que ir a algún bar, optaría por sitios económicos como 'Cien Montaditos' o su facultad. Un señor, por su parte, le dice a Isma que dependiendo de si la conversación fuera entretenida, gastaría más o menos.

"Después de este repaso a la situación económica", expone Isma, "¿a qué clase social considera que pertenece?". Pilar considera que ella es de clase baja, "que es la trabajadora". "¿No está la opción de clase trabajadora?", plantea Adrián.

"Vengo ahora de estudiar en la universidad pública y se está perdiendo", añade el joven, "me gusta recordarlo para la clase trabajadora que defendamos lo público". "Considero que clase media", expone el otro señor, "media tirando un poco alta".

"Media alta con una lancha", puntualiza Isma. "Mi lancha no está en Europa, está en Puerto Rico", indica. Además, hace una nueva confesión que deja a Juárez alucinado: conoce a Bad Bunny. "Vale, pues ahora mismo nos damos los teléfonos", le dice el reportero antes de despedirse.

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