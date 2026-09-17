Ada Colau, sobre si volvería a presentarse a un cargo público: "En el frente popular de izquierdas todas tenemos que ayudar"

Ada Colau conversa con Marc Giró sobre la crisis humanitaria de Ceuta, la respuesta del Gobierno y el futuro de las izquierdas, antes de abordar si contempla regresar a la política institucional.

Tras recordar su etapa al frente del Ayuntamiento de Barcelona, analizar el auge de la extrema derecha y hablar sobre la unión de las izquierdas, Ada Colau conversa con Marc Giró en Cara al Show sobre la actualidad política y su futuro.

Preguntada por si volvería a presentarse a algún cargo público, la exalcaldesa de Barcelona asegura que no lo tiene "previsto", aunque no descarta hacerlo. "Por el frente popular de izquierdas, todas tenemos que ayudar", afirma.

Colau también devuelve la pregunta al presentador, al que pone en un pequeño apuro. Marc Giró, sin embargo, tiene clara su respuesta.

Colau critica al Gobierno por su respuesta a la crisis de Ceuta

Durante la entrevista, Ada Colau se pronuncia sobre la crisis humanitaria de Ceuta y comienza mostrando su solidaridad con los seres queridos de las personas fallecidas. Reconoce que se trata de un problema "muy complejo", pero subraya que lo fundamental es atender su dimensión humanitaria.

"Pero lo más importante es que es una crisis humanitaria", recalca. La exalcaldesa lamenta, además, los discursos que se están escuchando en torno a la situación: "Estamos escuchando unos discursos deshumanizantes...".

Una reflexión que Marc Giró aprovecha para dirigirse a quienes están viendo el programa y reivindicar el tratamiento de la inmigración en laSexta: "A esta hora, a lo mejor, en otra cadena se están escuchando este tipo de discursos, o sea que, un aplauso para las personas que conectan con laSexta, una cadena que a las personas migrantes no las llamamos invasores. Son migrantes y nuestros iguales".

Colau insiste en la necesidad de no aceptar discursos que deshumanicen a las personas migrantes. "No podemos ceder contra la deshumanización, porque si no, estamos perdidos", afirma.

La exalcaldesa también señala lo que, a su juicio, constituye el principal fallo del Ejecutivo en la gestión de la crisis. Aunque reconoce que le "sabe mal decirlo porque eso le da argumentos a la derecha y no hay que permitirlo", apunta al tiempo que ha tardado en enviar recursos para atender a los menores que se encuentran en la calle: "Hay que atender a niños y niñas que están por la calle, les falta comida, seguridad y poder ir a la escuela", explica.

Colau concluye su intervención subrayando que la atención a estos menores debe situarse por encima de las cuestiones políticas. "Eso es lo que no podemos permitirnos como sociedad".

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