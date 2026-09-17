Rosa Álvarez, sobre el retraso del ES-Alert: "No queremos ponernos camisetas con otros fallecidos por otras circunstancias que ayer mismo podrían haber ocurrido"

Los detalles La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA cuenta como revivió este miércoles la angustia de hace dos años: su marido tuvo dificultades para volver a casa tras salir de trabajar y ella y su hija esperaron hasta su llegada.

Dos años después de la DANA que causó más de 230 muertes en la Comunidad Valenciana, Valencia enfrentó un nuevo temporal, reavivando el dolor de aquella tragedia. La Generalitat tardó en enviar el Es-Alert, lo que fue criticado por la vicealcaldesa de Paiporta. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, destacó la importancia de alertar a tiempo para evitar riesgos. Criticó la gestión actual y cuestionó la responsabilidad de las autoridades. Álvarez resaltó el apoyo de su asociación durante el temporal y defendió la actuación de AEMET, pidiendo una mejor coordinación en la activación de alertas.

Dos años después de la DANA que dejó más de 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana, el fantasma de aquella tragedia volvió a hacerse presente en Valencia este miércoles. Ante el temporal, la Generalitat envió el Es-Alert a los teléfonos móviles a las 22.08 horas, varias horas después de que comenzara el aviso meteorológico por lluvias. Así lo denunció la vicealcaldesa de Paiporta, quien señaló que los municipios y las mancomunidades habían ido "muy por delante" de la Generalitat en la gestión de la situación.

La tardanza reabrió heridas que siguen abiertas. Rosa Álvarez, familiar de una de las víctimas de la DANA y presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha reflexionado en Más Vale Tarde sobre lo ocurrido. Lo hizo con una camiseta en la que llevaba la fotografía de su padre, fallecido en aquella tragedia.

Antes de entrar en el fondo de la polémica, Álvarez ha querido reivindicar el recuerdo de las víctimas: "Gracias por recordar que los valencianos y valencianas seguimos existiendo, que las víctimas de la negligente gestión de la DANA seguimos aquí, independientemente de otros focos mediáticos que hay".

La camiseta, ha explicado, no era únicamente un homenaje a su padre. "Me la he puesto no únicamente por mi padre, sino por todas las víctimas que fallecieron por esa negligente gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024", afirmó. Y añadió una frase: "No queremos ponernos camisetas con otros fallecidos por otras circunstancias que ayer mismo pudieron haber ocurrido, ni que nadie se ponga mi camiseta por haber fallecido yo".

"La angustia de mi hija como la mía fue brutal hasta que mi marido llegó a mi casa"

La presidenta de la asociación ha relatado también la angustia que vivió durante el episodio de lluvias. Su marido trabaja en una farmacia y terminó su jornada a las nueve de la noche. Cuando salió del trabajo se encontró con dificultades para regresar a casa debido a la situación meteorológica.

"Mi marido trabaja en una farmacia. Cerraba a las nueve y cuando salió de la farmacia se vio en una situación complicada, difícil, en lo que aquí llamamos la Pista de Silla, en donde ya hubo fallecidos allí en 2024. Nuestra angustia, tanto la de Aitana, mi hija, como la mía, fue brutal hasta que llegó a casa", ha detallado.

Para Álvarez, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las alertas lleguen antes de que la situación se complique y permitan a los ciudadanos tomar decisiones.

"Esto es lo que estábamos hablando antes. Los empresarios, los trabajadores, los autónomos, que también son trabajadores... Hay que poner en valor que esas personas se tienen que trasladar. Si los trabajadores tienen que terminar antes de trabajar por esa alerta climática que está en vigor, hay que ponerla", ha defendido.

"Si sabes que no puedes cerrar a las nueve, a las 22.00 de la noche, porque no hay un aviso realmente, porque no hay una alerta, entonces ¿qué hacemos?", añadió.

Álvarez ha cuestionado así el momento en el que se activó el Es-Alert. "El señor Valderrama dice que cuando ya está sucediendo hay que avisar. Entonces no nos hace falta, porque prácticamente nos llegó cuando el episodio de lluvias torrenciales, truenos, tormentas y viento ya había pasado. Hubo hasta incendios por rayos que cayeron".

La presidenta de la asociación ha reclamado además que se aclare quién tiene la responsabilidad última de proteger a la población y cuestionó las declaraciones del actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca.

"También habría que preguntarle al señor Pérez Llorca, el actual presidente, en calidad de qué habla. Porque, si no es garante, eso es lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, queremos saber cuál es nuestra solución. Queremos saber en calidad de qué habla. Porque entonces que no hable. Si no es garante, que hable quien es garante, quien es quien nos tiene que proteger", ha afirmado.

"Nosotros lo que no queremos es ser una prueba de error"

Su principal preocupación, ha insistido, es que los ciudadanos vuelvan a quedar expuestos mientras las administraciones deciden cuándo y cómo activar una alerta.

"Nosotros lo que no queremos es ser una prueba de error. La ciudadanía no puede ser una prueba de error hasta que ellos se pongan de acuerdo sobre cuándo van a mandar una alerta a tiempo y cuándo no".

Álvarez también ha respondido a quienes han reclamado una mayor pedagogía de la población ante los avisos meteorológicos:"No nos quiera confundir. Nos ha tratado de que no tenemos pedagogía, que no tenemos la suficiente educación. Lo que estamos teniendo es demasiada paciencia".

Y ha recordado entonces la dimensión de la tragedia de 2024: "¿Qué estarían haciendo ellos en nuestra situación con 232 fallecidos, con cientos de lesionados graves, con miles de personas que se salvaron in extremis? Que me explique a mí cualquier persona con dos dedos de frente qué estarían haciendo ellos".

"No queremos ser eso, una prueba de error hasta que den con ello. No podemos cambiar las peculiaridades de nuestro territorio. No podemos cambiar las peculiaridades de la lluvia".

Por otra parte, Álvarez ha puesto el foco en la época del año en la que se han producido estos nuevos episodios de lluvias intensas.

"Por cierto, no estamos en otoño todavía. Continuamos en verano y ya estamos teniendo estos episodios. ¿Qué será en otoño con ese calentamiento del Mediterráneo? Nos da terror", ha afirmado.

"La red de apoyo de nuestra asociación sí funcionó"

Álvarez ha destacado, sin embargo, un elemento que sí funcionó durante la noche: la red de apoyo creada por la asociación de víctimas.

"Lo que sí funcionó anoche fue esa red de apoyo de nuestra asociación entre las familias. Funcionamos prácticamente, aparte de como psicólogos, como trabajadores sociales. Funcionamos como un equipo diciéndonos cómo estábamos en cada zona, en cada población, en cada comarca, cómo estaban las cuencas, cómo estaban los cauces de arriba, porque estábamos aterrorizadas".

La preocupación, ha explicado, se extendió entre familias de diferentes puntos de la Comunidad Valenciana.

"Aquí, en el norte, en el sur... El 29 de octubre de 2024 no llovió en todas las zonas de la misma manera, pero estábamos sufriendo unas consecuencias parecidas. Evidentemente, nada que ver al final, pero no sabíamos qué decir, no sabíamos qué venía después viendo cómo estaban los barrancos y cómo estaba sucediendo todo, porque no teníamos información".

En este punto, Álvarez ha defendido la actuación de AEMET y diferenció sus funciones de las decisiones que corresponden posteriormente a los responsables políticos.

"AEMET en todo momento cumplió lo que tenía que cumplir. Ellos no iban a pasar la alerta roja porque los caudales o la lluvia no eran los que correspondían para pasar la alerta".

Y ha concluido con una reivindicación sobre la activación de las alertas a la población: "Una alerta roja es una alerta. Se puede mandar perfectamente con la alerta naranja".