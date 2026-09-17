Claves del expediente del ático de Ayuso: casi 400 metros cuadrados ante posibles pandemias y un alquiler muy por debajo del precio de mercado

Los detalles El gobierno autonómico ha publicado el expediente del ático de lujo adquirido en abril y puesto a la venta tras conocerse la compra, sobre la que aún hay muchas incógnitas.

Planifica Madrid ha publicado el expediente del controvertido 'ático secreto' adquirido por el gobierno regional en abril. El documento detalla que el lujoso piso en Chamberí tiene 286 metros interiores y 99 de terraza. Comprado por 6,3 millones de euros, se alquilaba a la Comunidad de Madrid por 3.000 euros mensuales, un precio inferior al de mercado. El Ejecutivo madrileño intenta venderlo por 6,7 millones para financiar la reconstrucción de áreas afectadas por incendios, pero la subasta ha quedado desierta. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, reveló que también se consideró para alojar autoridades en caso de crisis, como una pandemia.

La empresa pública Planifica Madrid ha publicado este jueves el expediente del polémico 'ático secreto' que adquirió el gobierno regional el pasado abril. El documento, de más de 200 páginas, detalla las características de este piso de lujo situado en Chamberí, uno de los barrios más céntricos de la capital, que cuenta con casi 400 metros cuadrados.

Según concreta el expediente, el ático tiene 286 metros interiores más otros 99 de terraza. La Comunidad de Madrid lo compró por 6,3 millones de euros y se lo alquilaba a la Comunidad de Madrid por 3.000 euros al mes, una cantidad muy por debajo del precio de mercado.

Ahora, el Ejecutivo madrileño pretende venderlo por 6,7 millones para, supuestamente, destinar los ingresos a la reconstrucción de las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios de verano.

Sin embargo, de momento nadie lo quiere y la subasta abierta este jueves ha quedado desierta. El ático estará en venta al menos, otros 30 días, en lo que se espera que sea tiempo suficiente para encontrar interesados.

El gobierno de Ayuso lo puso a la venta poco después de que se conociese la operación inmobiliaria. Todo ello, a pesar de haber defendido todo el tiempo que la finalidad del ático era que sirviese como oficina.

Una posible pandemia, razón para la compra

En el pleno de la Asamblea de este jueves, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha reconocido por primera vez que también se pretendía utilizar este ático de lujo como lugar de "alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la región".

Durante su intervención en el pleno para dar explicaciones por la compra, García Martín se ha remitido a los datos del expediente que se ha publicado posteriormente y ha dado también una palabra clave: pandemia.

A juicio de la Consejería de Presidencia, en su memoria estableció que era muy importante disponer de "espacios accesorios o complementarios a las sedes constitucionales en contextos de gestión de crisis que puedan prolongarse en el tiempo y requieran necesidades de estas características (las que presentaba el ático)".

Señala como parte de esos posibles "contextos de gestión crisis" el "caso de una pandemia", recordando con ello a la situación que se dio con la COVID-19.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido