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Ada Colau confiesa que está "felizmente enamorada" y asegura que la política le drenó el deseo: "Nunca he ligado menos que siendo alcaldesa"

"El poder es erótico para los hombres en una sociedad patriarcal, pero a las mujeres nos están juzgando todo el rato y eso deserotiza mucho", asegura la exalcaldesa de Barcelona en esta entrevista con Marc Giró en Cara al Show.

Ada Colau confiesa que está "felizmente enamorada" y asegura que la política le drenó el deseo: "Nunca he ligado menos que siendo alcaldesa"

A Ada Colau le ha sentado muy bien dejar de ser alcaldesa, al menos, en el plano personal. "Declaraste que has recuperado el erotismo", le recuerda Marc Giró en esta entrevista en Cara al Show. Ella se reafirma en sus palabras.

"Además, dijiste que la política está hecha para anular el deseo propio. Esto pasa también en la televisión. A la que te descuidas, no te haces ni una paja cuando llegas a casa de lo agotado que estás", confiesa el presentador entre risas.

La exalcaldesa reconoce que está "felizmente enamorada", aunque no quiere entrar en más detalles por respeto a la vida persona de las personas que le rodean. Ahora está intentando escribir acerca de cómo la política drena el deseo.

"El poder es erótico para los hombres en una sociedad patriarcal, pero a las mujeres nos juzgan todo el rato por cómo nos vestimos, si nos cuidamos demasiado o no, cómo nos peinamos, si nos dedicamos o no a la familia... Todo se está juzgando todo el tiempo y eso, deserotiza mucho", reflexiona.

"La verdad es que nunca he ligado menos que cuando he sido alcaldesa de Barcelona", remata. Pero al dejar la alcaldía, a pesar de que considera que fue injusto, "ha recuperado la libertad, la intimidad y las amigas, una de las cosas más importantes de esta vida".

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