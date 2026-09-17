Última hora del temporal de lluvias en directo | Metrovalencia y Metro Barcelona circulan con problemas y el aeropuerto de Valencia reabre tras las inundaciones

Aagesen contacta con los presidentes valenciano y catalán y se pone a disposición ante la previsión de fuertes lluvias La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado "en las últimas horas" con los presidentes de la Comunidad Valenciana y Cataluña, Juanfran Pérez Llorca y Salvador Illa, respectivamente, debido a los distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos y se ha puesto a "disposición" ante cualquier necesidad. Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento de Aagesen, que han detallado que la vicepresidenta ha trasladado que ella y su equipo "están siguiendo con atención la evolución de la situación" y se ha puesto a disposición "para atender cualquier necesidad". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Metrovalencia circula, pero "con diferentes problemas" tras las fuertes tormentas Metrovalencia, que cerró la noche con la circulación de todas las líneas interrumpidas por las lluvias, ha comenzado este jueves a prestar servicio tras unas de trabajos para solucionar las diferentes incidencias. Eso sí, aunque "todas las líneas de metro y tranvía" circulan por la ciudad, lo hacen "con diferentes problemas para garantizar la regularidad del servicio temporalmente", según han indicado desde la institución. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

🔴 Así llegó el ES-Alert en pleno arranque del Barça-Racing en el Camp Nou El primer ES-Alert que enviaron los sistemas de emergencias de Cataluña llegó sobre las 21:30h. A esa hora, el Camp Nou estaba lleno, a la espera de ver el F.C. Barcelona - Racing de Santander, que empezaba a la misma hora. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El Metro de Barcelona mantiene cortes en las líneas 1, 4 y 11 tras las lluvias El servicio de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha señalado a primera hora de la mañana que todavía se registran cortes en la red de Metro de Barcelona, concretamente en las líneas 1, 4 y 11. Poco antes de las 8:00h de la mañana, el TMB ha explicado que el andén central de la estación de Fabra i Puig (L1) se encuentra "sin servicio". Las líneas 4 y 11 funcionan, la primera, entre La Pau y Verdaguer (con servicio de autobús alternativo ) y la segunda, entre Trinitat Nova y Ciutat Meridiana. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Evacuados los usuarios de un camping de Sitges (Barcelona), inundado "completamente" tras las lluvias Los usuarios de un camping de Sitges (Barcelona) han tenido que ser evacuados después de que una parte del lugar se haya inundado "completamente" después de que se desbordara el margen izquierdo de la Riera de Ribes. Unas 270 personas han tenido que ser evacuadas a zonas seguras: muchos de ellos han regresado a sus casas, mientras que otros han sido realojados en un camping cercano, según han confirmado desde Bombers de la Generalitat. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La base de Protección Civil de Moncada (Valencia), inundada tras las lluvias La base de Protección Civil en Moncada (Valencia) se ha inundado esta madrugada, después de las fuertes tormentas que han dejado inundaciones por la Comunidad Valenciana y Cataluña. Desde el servicio de emergencias han publicado una serie de imágenes donde se puede ver la base con una cantidad considerable de agua, mientras la riada en las calles paraliza el municipio. "Aun así, hemos estado en las calles ayudando a paliar los efectos de la gran tromba de agua que ha caído en nuestra ciudad", han señalado, haciendo hincapié, sobre las 5:00h de la madrugada, que trabajaban de manera conjunta con la Policía Local tras recibir "decenas de avisos". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

En Cataluña se enviaron dos ES-Alert; en Valencia, uno Los servicios de emergencias enviaron dos ES-Alert en Cataluña, a las 21:30h y a las 23:07h, mientras que en Valencia Protección Civil envió uno, a las 22:08h. Los mensajes alertaban del riesgo de inundación ante las fuertes lluvias, solicitando evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y en caso de incremento de agua, acceder a los pisos superiores en las viviendas. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

⚠️Finalizada la alerta de nivel amarillo en cinco zonas de la provincia de Valencia El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada este jueves de madrugada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona. El 112 de la Comunidad Valenciana ha comunicado que también se ha dado por finalizada la situación cero de alerta hidrológica de nivel naranja en la cuenca del Alto Turia. Las fuertes precipitaciones que han caído sobre la provincia de Valencia han obligado a cortar carreteras, se han provocado numerosas incidencias, además de la suspensión de las clases en algunos municipios. En la ciudad de Valencia, además, se han cerrado el aeropuerto y el metro, así como se ha suspendido el partido de La Liga que enfrentaba al Levante y al Athletic Club de Bilbao. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Más de 7.500 personas se quedaron sin luz en Barcelona por las fuertes lluvias Más de 7.500 personas se quedaron sin luz en Barcelona a raíz de las fuertes tormentas. Protecció Civil confirmó sobre las 21:20h de ayer que la tormenta había provocado seis incidencias en el suministro eléctrico en la Ciudad Condal, que llegó a afectar a 7.696 abonados. "Una vez ha pasado la tormenta, la afectación se ha reducido a 570 abonados", señaló el servicio de emergencias. Dayana García Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La Asociación Valenciana de Meteorología advierte: "Rara vez hemos visto acumulaciones de lluvia tan grandes" La Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMet) ha advertido de que "rara vez" se han visto "acumulaciones de lluvia tan grandes en 30 minutos" como las que se han registrado este miércoles en Valencia y en zonas próximas. "Se han rozado los 70 mm en 30 minutos en Torrent, Alboraia, l'Eliana o Alginet", han señalado, añadiendo que también hay "muchísimas poblaciones" donde se han registrado acumulaciones superiores a los 50 mm en 30 minutos. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

🔴 Los Bomberos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre después de recibir el aviso sobre las 23:00h Los Bomberos de Cataluña iniciaron la búsqueda de una persona que había sido arrastrada por la corriente de la riada en el municipio de Olivella, a unos 50 km de Barcelona, después de que a las 23:03h recibieran un aviso alertando de que un coche había caído empujado por el agua. Sobre la 1:30h de la madrugada, las autoridades confirmaron que habían localizado el cuerpo sin vida de un hombre, a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el fallecido era el conductor del vehículo. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo