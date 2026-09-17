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Última hora del temporal de lluvias en directo | Metrovalencia y Metro Barcelona circulan con problemas y el aeropuerto de Valencia reabre tras las inundaciones
Una persona ha muerto en las inundaciones en Olivella (Barcelona), mientras el miedo pone en jaque a Valencia apenas dos años después de la DANA de 2024, que dejó más de dos centenares de víctimas mortales.
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Aagesen contacta con los presidentes valenciano y catalán y se pone a disposición ante la previsión de fuertes lluvias
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Metrovalencia circula, pero "con diferentes problemas" tras las fuertes tormentas
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🔴 Así llegó el ES-Alert en pleno arranque del Barça-Racing en el Camp Nou
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El Metro de Barcelona mantiene cortes en las líneas 1, 4 y 11 tras las lluvias
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Evacuados los usuarios de un camping de Sitges (Barcelona), inundado "completamente" tras las lluvias
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La base de Protección Civil de Moncada (Valencia), inundada tras las lluvias
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El ES-Alert de Valencia llegó horas después de comenzar el aviso por lluvias
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En Cataluña se enviaron dos ES-Alert; en Valencia, uno
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⚠️Finalizada la alerta de nivel amarillo en cinco zonas de la provincia de Valencia
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Más de 7.500 personas se quedaron sin luz en Barcelona por las fuertes lluvias
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El aeropuerto de Valencia, operativo tras desviar 12 vuelos por las inundaciones
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La Asociación Valenciana de Meteorología advierte: "Rara vez hemos visto acumulaciones de lluvia tan grandes"
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🔴 Los Bomberos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre después de recibir el aviso sobre las 23:00h
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Lluvias torrenciales en Valencia y Cataluña: carreteras cortadas, vuelos cancelados y un fallecido
Aagesen contacta con los presidentes valenciano y catalán y se pone a disposición ante la previsión de fuertes lluvias
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado "en las últimas horas" con los presidentes de la Comunidad Valenciana y Cataluña, Juanfran Pérez Llorca y Salvador Illa, respectivamente, debido a los distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos y se ha puesto a "disposición" ante cualquier necesidad.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento de Aagesen, que han detallado que la vicepresidenta ha trasladado que ella y su equipo "están siguiendo con atención la evolución de la situación" y se ha puesto a disposición "para atender cualquier necesidad".
Metrovalencia circula, pero "con diferentes problemas" tras las fuertes tormentas
Metrovalencia, que cerró la noche con la circulación de todas las líneas interrumpidas por las lluvias, ha comenzado este jueves a prestar servicio tras unas de trabajos para solucionar las diferentes incidencias. Eso sí, aunque "todas las líneas de metro y tranvía" circulan por la ciudad, lo hacen "con diferentes problemas para garantizar la regularidad del servicio temporalmente", según han indicado desde la institución.
🔴 Así llegó el ES-Alert en pleno arranque del Barça-Racing en el Camp Nou
El primer ES-Alert que enviaron los sistemas de emergencias de Cataluña llegó sobre las 21:30h. A esa hora, el Camp Nou estaba lleno, a la espera de ver el F.C. Barcelona - Racing de Santander, que empezaba a la misma hora.
El Metro de Barcelona mantiene cortes en las líneas 1, 4 y 11 tras las lluvias
El servicio de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha señalado a primera hora de la mañana que todavía se registran cortes en la red de Metro de Barcelona, concretamente en las líneas 1, 4 y 11. Poco antes de las 8:00h de la mañana, el TMB ha explicado que el andén central de la estación de Fabra i Puig (L1) se encuentra "sin servicio". Las líneas 4 y 11 funcionan, la primera, entre La Pau y Verdaguer (con servicio de autobús alternativo ) y la segunda, entre Trinitat Nova y Ciutat Meridiana.
Evacuados los usuarios de un camping de Sitges (Barcelona), inundado "completamente" tras las lluvias
Los usuarios de un camping de Sitges (Barcelona) han tenido que ser evacuados después de que una parte del lugar se haya inundado "completamente" después de que se desbordara el margen izquierdo de la Riera de Ribes. Unas 270 personas han tenido que ser evacuadas a zonas seguras: muchos de ellos han regresado a sus casas, mientras que otros han sido realojados en un camping cercano, según han confirmado desde Bombers de la Generalitat.
La base de Protección Civil de Moncada (Valencia), inundada tras las lluvias
La base de Protección Civil en Moncada (Valencia) se ha inundado esta madrugada, después de las fuertes tormentas que han dejado inundaciones por la Comunidad Valenciana y Cataluña. Desde el servicio de emergencias han publicado una serie de imágenes donde se puede ver la base con una cantidad considerable de agua, mientras la riada en las calles paraliza el municipio. "Aun así, hemos estado en las calles ayudando a paliar los efectos de la gran tromba de agua que ha caído en nuestra ciudad", han señalado, haciendo hincapié, sobre las 5:00h de la madrugada, que trabajaban de manera conjunta con la Policía Local tras recibir "decenas de avisos".
El ES-Alert de Valencia llegó horas después de comenzar el aviso por lluvias
El aviso por lluvias en Valencia comenzaba sobre las 16:00h de la tarde. Pero el ES-Alert llegó mucho después. A las 22:08h, concretamente. En Valencia, donde hace apenas dos años más de 200 personas perdieron la vida en una DANA que no fue alertada hasta que ya no había posibilidad de prevención.
En Cataluña se enviaron dos ES-Alert; en Valencia, uno
Los servicios de emergencias enviaron dos ES-Alert en Cataluña, a las 21:30h y a las 23:07h, mientras que en Valencia Protección Civil envió uno, a las 22:08h. Los mensajes alertaban del riesgo de inundación ante las fuertes lluvias, solicitando evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y en caso de incremento de agua, acceder a los pisos superiores en las viviendas.
⚠️Finalizada la alerta de nivel amarillo en cinco zonas de la provincia de Valencia
El Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada este jueves de madrugada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona. El 112 de la Comunidad Valenciana ha comunicado que también se ha dado por finalizada la situación cero de alerta hidrológica de nivel naranja en la cuenca del Alto Turia.
Las fuertes precipitaciones que han caído sobre la provincia de Valencia han obligado a cortar carreteras, se han provocado numerosas incidencias, además de la suspensión de las clases en algunos municipios. En la ciudad de Valencia, además, se han cerrado el aeropuerto y el metro, así como se ha suspendido el partido de La Liga que enfrentaba al Levante y al Athletic Club de Bilbao.
Más de 7.500 personas se quedaron sin luz en Barcelona por las fuertes lluvias
Más de 7.500 personas se quedaron sin luz en Barcelona a raíz de las fuertes tormentas. Protecció Civil confirmó sobre las 21:20h de ayer que la tormenta había provocado seis incidencias en el suministro eléctrico en la Ciudad Condal, que llegó a afectar a 7.696 abonados. "Una vez ha pasado la tormenta, la afectación se ha reducido a 570 abonados", señaló el servicio de emergencias.
El aeropuerto de Valencia, operativo tras desviar 12 vuelos por las inundaciones
El aeropuerto de Valencia, que tuvo que se cerrado anoche por inundaciones registradas tras las fuertes lluvias en la región, vuelve a estar operativo desde la medianoche. AENA confirmó sobre las 23:30h de ayer que se habían desviado 12 vuelos.
La Asociación Valenciana de Meteorología advierte: "Rara vez hemos visto acumulaciones de lluvia tan grandes"
La Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMet) ha advertido de que "rara vez" se han visto "acumulaciones de lluvia tan grandes en 30 minutos" como las que se han registrado este miércoles en Valencia y en zonas próximas. "Se han rozado los 70 mm en 30 minutos en Torrent, Alboraia, l'Eliana o Alginet", han señalado, añadiendo que también hay "muchísimas poblaciones" donde se han registrado acumulaciones superiores a los 50 mm en 30 minutos.
🔴 Los Bomberos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre después de recibir el aviso sobre las 23:00h
Los Bomberos de Cataluña iniciaron la búsqueda de una persona que había sido arrastrada por la corriente de la riada en el municipio de Olivella, a unos 50 km de Barcelona, después de que a las 23:03h recibieran un aviso alertando de que un coche había caído empujado por el agua. Sobre la 1:30h de la madrugada, las autoridades confirmaron que habían localizado el cuerpo sin vida de un hombre, a unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo. Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el fallecido era el conductor del vehículo.
Lluvias torrenciales en Valencia y Cataluña: carreteras cortadas, vuelos cancelados y un fallecido
Las fuertes lluvias registradas este miércoles en Cataluña y Comunidad Valenciana han provocado inundaciones, cortes de carreteras y muchas incidencias. En Barcelona, varios vuelos han sido cancelados y se han producido afectaciones en el servicio de Rodalies. En Valencia, el aeropuerto fue cerrado pasadas las 22:00h por fuertes precipitaciones que han provocado inundaciones en las instalaciones. De madrugada, los Bomberos de Cataluña han confirmado la muerte de una persona, un hombre que fuer arrastrado por el agua en Olivella, a unos 50 kilómetros al sureste de Barcelona.