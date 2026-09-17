Chicote lee las críticas de los clientes tras abandonar Gastrobar Terelita: "Muchos gritos y no hay de nada"

Los clientes explotan en Gastrobar Terelita y, tras marcharse del local, dejar reseñas negativas en Internet. "La mesa de al lado me ha ofrecido la comida porque están tardando muchísimo", asegura uno.

Mientras Alberto Chicote alucina con el caos en la cocina de 'Gastrobar Telerita' en Pesadilla en la cocina, los clientes empiezan a impacientarse y a criticar el desastroso servicio ante la falta de comida. "¿Ustedes se demoran tanto?", pregunta una comensal a la camarera, que explica que tienen "lío" en cocina.

En otra mesa, critican que además de la falta de comida, los trabajadores no den ninguna explicación: "Que aquí no vengan a decir nada es una vergüenza". Por otro lado, otros clientes critican los gritos que hay en la cocina: "Yo no puedo comer con este escándalo, me sube la tensión". Finalmente, los clientes abandonan el local y Alberto Chicote reúne al equipo para leerles las críticas recibidas.

"La mesa de al lado me ha ofrecido la comida porque están tardando muchísimo", ha escrito uno los clientes, algo que deja anonadado a Alberto Chicote, que riñe a los trabajadores: "Es decir, que unos clientes se han ido pasando la comida". Por último, el exitoso chef explica que los gritos y la falta de comida han hecho que los clientes abandonaran el local ante la tensa situación.

*Puedes volver a ver el programa de Pesadilla en la Cocina: 'Gastrobar Telerita' en atresplayer.com.

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