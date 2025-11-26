El vídeo de Estela Amorós explicando qué es ser una "persona espinaca": "¿Y todo lo que aparentabas dónde está?"

"La persona espinaca existe desde siempre, lo que pasa es que no habíamos encontrado el término exacto", comenta Alfonso Arús tras ver este vídeo viral de Estela Amorós, de la que se declara fan incondicional.

¿Te ha pasado alguna vez que al ver a alguien por primera vez te has ilusionado con todo lo que esa persona promete y después, cuando os habéis conocido de manera más profunda, se queda en nada? Pues eso es ser una "persona espinaca". Al menos, es lo que asegura la creadora de contenidos Estela Amorós en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Es un tipo de persona que todos hemos conocido, y si no la has conocido espero que no sea porque lo seas tú", comenta la creadora de contenidos. "Cuando la ves dices, promete, como las bolsas de espinacas, que tú las ves y parece que tienes para siete semanas, pero luego les metes un poquito de calor -una conversación, una reflexión, un plan- y hacen 'paf', y todo lo que parecían se cae", explica detalladamente.

La tiktoker hace una pregunta a esa gente: "¿Todo lo que aparentabas, dónde está? Eres una hojilla pocha en la vida real".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús, tras declararse fan absoluto de Estela Amorós, asegura que "la persona espinaca existe desde siempre, lo que pasa es que no habíamos encontrado el término exacto". Sus colaboradores no tardan en encontrar personas espinacas entre sus conocidos y también, entre los famosos.

