Una tiktoker define qué tipo de persona eres según el gel que usas para ducharte

Una creadora de contenido, '@ssusanavm', ha clasificado a los tipos de personas según el tipo de gel que utilizan para ducharse. Un viral que ha creado controversia en el plató de Aruser@s.

Según la tiktoker, si eres de los que usan gel de 'Magno', "eres un abuelo de cincuenta y ocho años encerrado en un cuerpo de una persona de veinte".

Por otro lado, si tu estilo es comprar la botella de 2 litros de marca blanca, "te duchas por protocolo social". "Si fuera por ti te ducharías, no hueles a nada y eres una persona muy neutra, no me caerías mal", cuenta la joven.

Si por el contrario utilizas gel de avena, lavanda o jazmí' "o de 16 plantas más", eres "una chica picnic". "Me caes muy mal, eres insoportable y eres mítica que dejarías mal a alguien delante de los hombres", asegura la joven con su personal toque de humor.

En el vídeo sobre estas líneas puedes conocer el resto de tipos de jabón que muestra. Desde el plató de Aruser@s, Hans Arus tiene claro que "le caería bien", ya que su estilo de gel encaja con la personalidad que dice la joven que más le agrada.