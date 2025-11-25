Alfonso Arús alucina con Little Kook, la calle de Atenas más navideña: "Se les ha ido de las manos"

La popular calle Little Kook, en Atenas, lleva la decoración navideña al extremo con un despliegue que la sitúa entre las más ornamentadas del mundo, despertando asombro entre los colaboradores de Aruser@s.

La Navidad ha llegado a Atenas y, en la calle Little Kook, lo ha hecho sin ningún tipo de límite. La zona se ha transformado en un auténtico parque festivo repleto de luces, figuras gigantes, dulces artificiales, estrellas, árboles y todo tipo de adornos navideños.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores alucinan con el despliegue. "La gente debe pasear por la calle absolutamente alucinada", comenta Alfonso Arús al observar la magnitud del decorado, a lo que Angie Cárdenas añade, entre risas: "Creo que cuando sales de ahí eres incapaz de ver nada; para los niños debe ser una locura transitar por esa zona".

Y es que la iluminación es tan intensa que Alba Sánchez espera que "si hay casas, espero que tengan persianas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.