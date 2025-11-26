Alfonso Arús reacciona a la recomendación de un médico sobre "cómo empezar bien el día"

Alfonso Arús presenta el consejo del médico José Manuel Felices sobre cómo arrancar bien el día: evitar posponer la alarma varias veces para no provocar "microdespertares".

Alfonso Arús muestra en 'Top expertos' la recomendación que ha dado el médico José Manuel Felices, '@doctorfelices', sobre "cómo empezar bien el día". Según el especialista, "si pospones la alarma dos o más veces", te puedes provocar "microdespertares que alargan la sensación de no haber dormido bien".

"Cada golpe de alarma supone un pico de tensión arterial que afecta negativamente a tu corazón si pones muchas alarmas. Programa la alarma veinte minutos antes de cuando tengas que levantarte y pospón solo una vez", advierte José Manuel.

Desde el plató de Aruser@s, el plató se divide. Angie Cárdenas, por su parte, asegura que "solo pospone una vez", mientras que Alfonso Arús pone en duda el método. "El poder poner la opción de posponer es lo peor", asegura Tatiana Arús.

"Lo peor es cuando tú no lo haces pero el vecino sí, y escuchas su alarma muchas veces", bromea Marc Redondo.

