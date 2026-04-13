Manel Fuentes, a Lolita en 'Tu cara me suena': "Iba a decir que se ha despeinado, pero ya venía así"

"A mí este dúo me encanta", asegura Angie Cárdenas en Aruser@s tras ver este vídeo de 'Tu cara me suena' en el que Àngel Llàcer pasea a Lolita en un carro de maletas por todo el plató. Pero el 'zasca', en esta ocasión, se lo ha dado Manel Fuentes.

"¡Viva Lolita!", grita Àngel Llàcer mientras lleva a toda prisa a la artista en un carrito de maletas al que solo le falta derrapar, en un fragmento del programa 'Tu cara me suena', de Antena 3, que rescata Aruser@s en su sección de los 'zascas'.

Mientras, Chenoa y Florentino Fernández les preguntan qué están haciendo y en el escenario, Manel Fuentes espera junto a la concursante Paula Koops -que encarna a Sabrina Carpenter- a que acabe el numerito.

Él, precisamente, es el encargado de asestar el golpe que le hace merecedor de aparecer en el programa de laSexta: "Iba a decir que Lolita se ha despeinado, pero ya venía así".

En el plató, Alfonso Arús y sus colaboradores ríen ante las ocurrencias de Fuentes, Llàcer y Lolita.

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