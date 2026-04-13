Ahora

Zascas

Manel Fuentes, a Lolita en 'Tu cara me suena': "Iba a decir que se ha despeinado, pero ya venía así"

"A mí este dúo me encanta", asegura Angie Cárdenas en Aruser@s tras ver este vídeo de 'Tu cara me suena' en el que Àngel Llàcer pasea a Lolita en un carro de maletas por todo el plató. Pero el 'zasca', en esta ocasión, se lo ha dado Manel Fuentes.

Manel Fuentes, a Lolita en 'Tu cara me suena': "Iba a decir que se ha despeinado, pero ya venía así"

"¡Viva Lolita!", grita Àngel Llàcer mientras lleva a toda prisa a la artista en un carrito de maletas al que solo le falta derrapar, en un fragmento del programa 'Tu cara me suena', de Antena 3, que rescata Aruser@s en su sección de los 'zascas'.

Mientras, Chenoa y Florentino Fernández les preguntan qué están haciendo y en el escenario, Manel Fuentes espera junto a la concursante Paula Koops -que encarna a Sabrina Carpenter- a que acabe el numerito.

Él, precisamente, es el encargado de asestar el golpe que le hace merecedor de aparecer en el programa de laSexta: "Iba a decir que Lolita se ha despeinado, pero ya venía así".

En el plató, Alfonso Arús y sus colaboradores ríen ante las ocurrencias de Fuentes, Llàcer y Lolita.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Acercarse a la UE y desmantelar la autocracia de Orbán: los primeros pasos de Peter Magyar como nuevo líder de Hungría
  2. El juez Peinado procesa a Begoña Gómez, su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Carlos Barrabés
  3. Irán ignora el bloqueo de Trump y advierte a los buques de que acercarse a Ormuz supone "violar el alto el fuego"
  4. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | La segunda semana arranca con la declaración de la exmujer de Koldo y Claudio Rivas
  5. Fernando Tejero, "el hombre que dignificó el apellido", da una exclusiva en Lo de Évole: "'El papel del Luisma era para mí"
  6. Giro en el caso de Esther López: hallan un zulo en la casa familiar de Óscar, el único sospechoso del crimen