Jedet gana la 'liga de los zascas' de Aruser@s por su viral 'dardazo' a Melody con 'Esa diva'

Jedet destrona a Juan y Medio y se lleva el premio al "zasca del año" en la liga de Aruser@s, gracias a su divertida reacción ante Melody durante su promoción de Eurovisión.

Jedet se lleva la victoria en la 'liga de los Zascas' de Aruser@s, desplazando al veterano Juan y Medio, quien había sido líder absoluto durante dos temporadas consecutivas. Un galardón que se ha decidido con la votación de los espectadores desde el 16 de diciembre y la deliberación final de los colaboradores en plató.

El zasca ganador se remonta a la alfombra roja de los Goya 2025, donde Melody, emocionada por su participación en Eurovisión, no dejó de cantar durante las entrevistas. Fue entonces cuando Jedet protagonizó un divertido momento que generó risas entre los presentes.

"¿Melody puede parar de cantar? Cada vez que voy a decir una frase, sale cantando de algún lado", comentó la influencer durante la entrevista, bromeando sobre la situación."Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez", añadió, en referencia a la insistencia de la cantante.

El público y los colaboradores de Aruser@s celebran el zasca como merecido vencedor de 2025. "Hubo una época que solo la escuchabas a ella", comenta Óscar Broc entre risas, mientras Sebas Maspons añade: "Yo puse el programa de la lavadora y también me salió Melody".

