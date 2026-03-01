Juan y Medio reconoce que piensa en Lolita al decir que le pesa no haberse comprometido: "Ella podría ser esa persona"

Juan y Medio dejó entrever su melancolía al hablar de su pesar por no haberse comprometido. "Tendría que haberlo hecho", admitió el almeriense, mientras Jordi Évole le recordaba que había tenido ocasión de hablar con Lolita en otro programa de 'Lo de Évole'.

En este programa pasado de 'Lo de Évole', Juan y Medio reflexionó con melancolía sobre el amor y sus decisiones pasadas. Aunque antes se sentía abrumado por las muestras de cariño, confesó que a medida que pasan los años comenzó a entender que el amor no siempre es recíproco ni exige una contraprestación.

El presentador lamentó no haberse comprometido a largo plazo con algunas de sus parejas, admitiendo que la culpa de que las cosas no funcionaran no fue de ellas, sino suya. "Con eso me acuesto muchos días. Con ese sentimiento de desolación de haber defraudado a la persona que adoras", afirmó el almeriense.

Durante la conversación, Jordi Évole le recuerdó que durante la temporada había entrevistado a Lolita, una de sus exparejas. "¿Piensas en ella cuando me dices esto?", le preguntó Évole. "Pienso también en ella. No te estaba hablando de nadie en concreto, pero ella podría ser esa persona. Es la bondad personificada. Es la coherencia, el sentido del humor, la feminidad... es una maravilla de persona", reconoció el presentador.

"Yo creo que tendríais que hablar, ¿eh?", le recomiendó Jordi Évole entre risas. "A lo mejor, no descartamos. Esperamos tener una vida un poquito más larga y que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía. No tiene que llevar una carga añadida", bromeó.

* El contenido al que hace referencia la información forma parte del primer programa de la nueva temporada de 'Lo de Évole'.