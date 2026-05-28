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Los Aruser@s celebran el rescate de Dori, la perrita ciega y sorda desaparecida en Badalona

En Aruser@s, los tertulianos han celebrado que el operativo desplegado por las autoridades haya logrado encontrar a Dori, una perrita ciega y sorda que había desaparecido durante tres días en Badalona.

Los Aruser@s celebran el rescate de Dori, la perrita ciega y sorda desaparecida en Badalona

Alfonso Arús trae una buena noticia al plató de Aruser@s en los 'Super Olé': han encontrado a Dori, la perrita ciega y sorda que había desaparecido durante tres días en Badalona.

Según explica el presentador del programa, el animal ha sido localizado gracias al operativo desplegado por las autoridades, después de varios días de búsqueda. "Parecía complicado porque las condiciones no eran las mejores", comenta el colaborador Óscar Broc. "De hecho, vecinos y colectivos animalistas se organizaron para intentar dar con Dori y colaborar en las labores de rastreo", ha compartido Alfosno Arús, señalando que su situación era especialmente delicada al ser ciega y además no oír bien."Tendrá más desarrollado el olfato y el reencuentro con sus dueños habrá sido muy emotivo", ha comentado la Cris Dalmau.

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