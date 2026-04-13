Justin Bieber, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter... estos son los mejores momentos de Coachella 2026

Justin Bieber ha causado sensación en Coachella 2026 al cantar 'Baby', uno de sus primeros temas, mientras que Jennifer Lopez se ha estrenado en el festival junto a David Guetta.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores momentos del Festival de Coachella 2026. Por ejemplo, Sabrina Carpenter, quien ha protagonizado muchos cambios de vestuario y una gran puesta de escena apareciendo dentro de una fuente.

Por su parte, Justin Bieber ha transformado su concierto en un homenaje a su carrera y a sus inicios. "Todo el mundo ha enloquecido en el momento en el que interpretó 'Baby', una de las canciones de sus inicios", explica Tatiana Arús, que destaca que "lo ha hecho con una especie de karaoke en el que iba pasando imágenes de sus inicios con vídeos de Youtube". Además, entre el público se encontraba su hijo y su mujer, Hailey Bieber.

Por otro lado, Jennifer Lopez ha sorprendido al debutar en Coachella junto a David Guetta para cantar su último tema, 'Save Me Tonight'. "Es un tema muy cañero y la puesta en escena jugaba muy a favor", explica Tatiana Arús. Por su parte, Paulina Rubio ha brillado como invitada especial cantando junto a Morad, 'Mi nuevo vicio', su tema de 2018.

Emilia Mernes también ha aparecido por sorpresa en el festival cantando dos de sus temas. Otra de las sorpresas ha sido la aparición de Teddy Swims junto a Joe Jonas para cantar un tema de la era Disney. Puedes ver estos momentazos y otras sorpresas del festival en el vídeo principal de esta noticia.

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