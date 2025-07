Pilar Vidal imita a Alaska en 'Tu cara me suena': "El profesor me dijo que parecía una borracha en un karaoke"

La periodista ha interpretado la canción 'Miro la vida pasar' en la última gala del popular concurso musical de Antena 3. No te pierdas la actuación en el vídeo principal.

El pasado viernes 'Tu cara me suena' tuvo una invitada muy especial: Pilar Vidal. La periodista dejaba a todos con la boca abierta gracias a su imitación de Alaska, cantante del grupo Fangoria. Pilar interpretó el tema 'Miro la vida pasar'.

"La caracterización como Alaska está muy conseguida", afirma Nacho García, "la voz... es perfecta si le hubieran pedido que imitara a un grillo mojado". "No lo veo tan mal", afirma Mónica Cruz, apoyando la actuación de Vidal.

"Con cariño, Pilar: suena raro", afirma el zapeador. Dani Mateo, por su parte, comenta que la periodista "tiene toda la actitud". "Ella no canta, lo ha salvado muy bien", añade Mónica. "¿A que ahora no suena tan mal lo mío?", comenta Iñaki Urrutia, que también participaba en la gala junto a Goyo Jiménez. Dani, se fija, además, en que Florentino Fernández lleva una peluca. "¿Por qué está caracterizado de Sandro Rey?", pregunta.

La periodista no dudaba en compartir sus sensaciones, tras su participación, en 'Y ahora Sonsoles'. "Hubo que aplastarme todo", explicaba, sobre la caracterización, "luego, el vestido, no me cabía". María del Monte, compañera de Pilar en el programa, también estaba en la gala, en su caso junto a Bertín Osborne.

Como explica la tonadillera, Pilar lo pasó muy mal en el ensayo. "Estaba desencajada", comenta Pilar, "me quería volver a Madrid". Vidal, además, también confesaba la valoración que le dio uno de los profesores del programa: "Me dijo: 'Pareces una borracha a las cuatro de la mañana en un karaoke'".