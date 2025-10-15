El divertido vídeo viral del Golden retriever que pasea dando saltitos como un delfín

¡Marchando vídeo viral de perretes! Nuestros amigos de Aruser@s nos ofrecen hoy las divertidas imágenes de este Golden retriever que se cree que es un delfín. "Habrá visto Flipper", bromea Alfonso Arús.

Alfonso Arús alucina con el perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s. Y es que este Golden retriever se cree que es un delfín y camina, como vemos en las imágenes que acompañan a esta noticia, como si fuera el mismísmo Flipper.

"El pobre no sabe pasear tranquilamente", dice Hans Arús entre risas. Angie Cárdenas, por su parte, se muestra preocupada por el anima. "Va a llegar cansadísimo", pronostica.

El presentador sigue maravillado con sus movimientos. "Es que es exactamente igual que el de los delfines", insiste, mientras que Tatiana Arús apunta a una "crisis de identidad".

Sin embargo, tal y como nos indica el movimiento de su cola, el perrete está más que feliz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.