El entrañable vídeo viral de un Golden Retriever y un bebé jugando como dos niños en un charco de agua

Hoy, en Aruser@s, os presentamos el vídeo definitivo para alegraros la vida y todo ello, gracias al Golden Retriever y al bebé que lo protagonizan. Preparaos para disfrutar viéndolo tanto como lo hacen ellos dos en este charco.

Como si fueran dos niños pequeños o dos cachorros, el bebé y el Golden Retriever que protagonizan este entrañable vídeo viral que ha conquistado a nuestros amigos de Aruser@s juegan en un charco, sin importarles nada más.

Como podemos ver en estas imágenes, el niño, que apenas acaba de empezar a andar, se dirige al agua con alegría seguido de su mejor amigo de cuatro patas, quien le acompaña y acompañará en todas sus aventuras a lo largo de los próximos años.

El perro corre en círculos y juega con su diminuto humano, provocando que se ría a carcajadas como solo saben hacerlo los más pequeños.

"La verdad es que me encanta verlos así a los dos", reconoce Angie Cárdenas en el plató de laSexta.