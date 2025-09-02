Ahora
El entrañable vídeo viral de un Golden Retriever y un bebé jugando como dos niños en un charco de agua

Amor

El entrañable vídeo viral de un Golden Retriever y un bebé jugando como dos niños en un charco de agua

Hoy, en Aruser@s, os presentamos el vídeo definitivo para alegraros la vida y todo ello, gracias al Golden Retriever y al bebé que lo protagonizan. Preparaos para disfrutar viéndolo tanto como lo hacen ellos dos en este charco.

Como si fueran dos niños pequeños o dos cachorros, el bebé y el Golden Retriever que protagonizan este entrañable vídeo viral que ha conquistado a nuestros amigos de Aruser@s juegan en un charco, sin importarles nada más.

Como podemos ver en estas imágenes, el niño, que apenas acaba de empezar a andar, se dirige al agua con alegría seguido de su mejor amigo de cuatro patas, quien le acompaña y acompañará en todas sus aventuras a lo largo de los próximos años.

El perro corre en círculos y juega con su diminuto humano, provocando que se ría a carcajadas como solo saben hacerlo los más pequeños.

"La verdad es que me encanta verlos así a los dos", reconoce Angie Cárdenas en el plató de laSexta.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre las causas contra su entorno: "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia"
  2. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  3. Transportes justificó como "inaplazable" la obra en el puente de Sevilla investigado por mordidas en el caso Koldo
  4. El paro sigue el guion del final del verano y sube en 21.905 personas en agosto
  5. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes