Alfonso Arús, tras ver cómo ha dejado un pasajero su asiento del AVE: "Hay que prohibir entrar a guarros"

Una imagen de un asiento del AVE completamente cubierto de cáscaras de pipas y bolsas vacías, dejado por un pasajero, ha encendido a Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

"El otro día exponíamos una noticia que hablaba de la posibilidad de prohibir las pipas en los campos de fútbol", recuerda Alfonso Arús antes de presentar el viral que acompaña esta noticia.

En este caso, se ha viralizado una imagen de cómo ha dejado un pasajero su asiento del AVE lleno de pipas. Las cascaras esparcidas por todo el asiento y la mesa con las bolsas vacías han dejado a los colaboradores del programa sin palabras.

"Es completamente asqueroso", asegura Hans Arús, algo que Alfonso Arús comparte: "Hay que regular y prohibir a los guarros, pero no hay que prohibir le consumo de los productos".

