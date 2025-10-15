Alfonso Arús, sobre el "gran timo" del euro: ·"Comer dos personas malgastando eran 5.000 pesetas"

Una abuela ha compartido el ticket del banquete de su boda de hace más de 50 años por 293 pesetas y ha estallado el debate en Aruser@s. "Hemos tenido dos grandes timos: el euro y el COVID" , comenta Alfonso Arús.

Hace 51 años, el menú del banquete de bodas le costó 283 pesetas a la abuela del viral sobre esta noticia. "Una comida por 1.70 euros, ¡señores!", exclama la nieta al conocer el precio. Un vídeo que desatado tanto nostalgia como indignación en Alfonso Arús.

Y es que, revisando tickets antiguos, el presentador del programa confiesa que "le ha entrado ganas de llorar". "Comer dos personas a todo tren, malgastando, eran 5.000 pesetas", recuerda el Alfonso, quien asegura haber vivido "dos grandes timos": "El del euro y el del COVID".

Tatiana Arús está de acuerdo con la "estafa" del COVID: "El queso fresco antes me costaba un euro, ayer me costó 2,30 euros". Alba Gutiérrez, por su parte, confiesa que se ha encontrado con libros donde sale apuntado el precio en pesetas y no ha podido creer la diferencia. "No es solo el euro, si te vas a cinco años atrás puedes ver que los precios han cambiado la leche", zanja Patricia Benítez.

