Desde Córdoba a Zaragoza
Antonio Orozco llama a Pablo López en pleno concierto para felicitarle por su boda y le pilla dando otro concierto
Antonio Orozco llama a Pablo López durante su concierto en Córdoba y, casualmente, su amigo está dando otro en Zaragoza. "Zaragoza, desde Córdoba, os mandamos un abrazo enorme", grita Orozco en este vídeo.
Antonio Orozco ha celebrado un concierto en Córdoba, donde ha protagonizado un bonito momento con Pablo López. Y es que el artista comenzó ha hablar de su gran amigo sobre el escenario y decidió llamarlo en pleno concierto. Casualmente, el cantante malagueño también se encontrada dando un concierto.
"Pablo está tocando en la Plaza del Pilar ante unas 10.000 personas", cuenta Antonio Orozco a su público, que comienza a vitorear a Pablo López en la videollamada. "Zaragoza, desde Córdoba, os mandamos un abrazo enorme y os queremos un montón", grita al público de su compañero, al que también felicitan por su boda.
"¡Muchas felicidades, Pablo y Laura!", grita el público de Córdoba al cantante. Tras ver el vídeo, Alfonso Arús lo tiene claro: "Lo que han hecho es absolutamente innovador cuando parece que ya se ha hecho todo en el mundo de la música". "Unieron Córdoba y Zaragoza", resalta el presentador de Aruser@s.
Pablo López se casa por segunda vez con Laura Rubio
Hace unos meses llegaba la sorpresa de la boda secreta de Pablo López y Laura Rubio y, hace unas semanas, ambos han decidido celebrar otra boda por todo lo alto. Así han atendido a los medios vestidos de novios. Puedes ver los detalles en este vídeo.
