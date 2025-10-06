Ahora
El ingenioso truco de un padre al disfrazarse de mamá para dar el biberón a su bebé

Virales de Aruser@s

Un padre, desesperado porque su bebé solo come con la madre, decide pegarse una foto de ella en la cara mientras le da el biberón por una abertura en la camiseta.

Hans Arúspresenta en los virales el vídeo del padre que, desesperado por ver cómo su bebé no tiene apetito si está con él, ha decidido imprimir una foto de la mamá, pegársela en la cara y darle el biberón desde una abertura de la camiseta, simulando a cuando toma el pecho.

Lo más gracioso de todo es que el método resulta ser efectivo. Pese a que el bebé mira con cierto desconcierto, decide finalmente tomar el biberón.

El viral, captado mientras se encuentran en pleno vuelo en un avión, ha desatado las carcajadas de los Aruser@s en el plató. "Está mirando bastante fijamente, no sabemos si a la foto, al pecho, o si simplemente tiene hambre", dice sorprendido Alfonso Arús.

