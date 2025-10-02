Ahora
concierto

Viral

Rozalén, Hombres G y Antonio Orozco unen sus voces en un concierto benéfico para la investigación contra el cáncer

Rozalén, Hombres G, Los Secretos, David Otero, Love of Lesbian o Antonio Orozco, entre otros, han actuado en este concierto en el Movistar Arena para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

Los artistas y bandas más reconocidos de España han unido sus voces en un concierto sin precedentes en el Movistar Arena, Madrid, organizado por la fundación 'CRIS Contra el Cáncer'. Su objetivo era el de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

Rozalén, Hombres G, Los Secretos, David Otero, Love of Lesbian o Antonio Orozco, entre otros, han actuado en este evento benéfico que estaba lleno hasta la bandera con hasta 16.000 personas.

Así es la versión tecnho de la canción de Shakira

Shakira ha versionado su canción sobre su ruptura con Gerard Piqué con un estilo más techno en el concierto que ha dado para recaudar fondos en Nueva York y que puedes ver en este vídeo.

