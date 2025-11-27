Ahora
Alejandro Sanz y Candela Márquez se reencuentran con Richard Gere y su mujer Alejandra en los Elle Future 2025

Alejandro Sanz ha acudido junto a su novia, Candela Márquez, a la gala Elle Future 2025, donde ha sido el gran homenajeado.

Muchos rostros conocidos han acudido a la gala de la revista Elle Future 2025 en el Consulado de Italia en Madrid como Gemma Pinto, Sara Carbonero o Mar Flores. Aunque, sin duda, el protagonista indiscutible de la noche ha sido Alejandro Sanz, que ha sido el gran homenajeado.

El cantante ha reaparecido junto a su pareja, Candela Márquez, desmintiendo los rumores de crisis. Además, el malagueño también han posado junto a su novia y otra conocida pareja como es Richard Gere y su mujer, Alejandra Gere.

Y es que el matrimonio entre el actor de Hollywood y la empresaria española ha regresado a Madrid con un nuevo proyecto, 'Lo que nadie quiere ver', un documental rodado en España con personas sin techo.

