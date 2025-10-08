Alfonso Arús, de las ventas de las memorias de Mar Flores: "Serán los libros que se quedaron la editorial y ella"

"Me ha sorprendido que hasta 2.700 personas hayan comprado sus memorias", afirma Alfonso Arús, que destaca que a él le parece "un logro" porque, "¿a quién le interesa la vida de Mar Flores?".

Alfonso Arús destaca que "las cifras del primer mes en ventas de las memorias de Mar Flores no han sido para lanzar cohetes". Sin embargo, el presentador de Aruser@s confiesa que le ha "sorprendido que hasta 2700 personas hayan comprado": "Serían los libros que se quedaron la editorial y ella".

Es más, Alfonso Arús destaca que aunque algunos lo consideran "un fracaso" él piensa que es "un megalogro" y se pregunta: "¿A quién le interesa su vida?". "Va en el número 590 de ventas en España y subiendo", detalla Tatiana Arús en el plató, donde Alba Gutiérrez recuerda que la editorial "le ha pagado un pastizal" por las memorias.

Alejandra y Carlo, en Málaga

Por otro lado, la revista 'Diez Minutos' lleva en su portada fotografías de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia durante su escapada en Málaga con su hijo. Según la revista, la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores quieren casarse y tener más hijos.

"Se han enfadado un poco y han emitido un comunicado", explica Tatiana Arús, que destaca que la pareja quiere tomar acciones legales contra la revista por sacar a su hijo: "Apuntan a que han intentado preservar la identidad del pequeño y aunque la revista le ha pixelado no saben qué uso pueden hacer las personas que compren las fotos sin pixelar".

