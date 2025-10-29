Isabel Jiménez, del robo de relojes a Iker Casillas: "Sara Carbonero está en shock, era una persona que cuidaba de sus hijos"

"Ya no es una cuestión de futbolistas o no futbolistas, es una persona que ha metido en su casa a cuidar a sus hijos", afirma Isabel Jiménez sobre el robo de relojes a Iker Casillas por parte, presuntamente, de su empleada del hogar.

Isabel Jiménez, amiga de Sara Carbonero, ha hablado del robo de relojes en casa de Iker Casillas. El foco policial tras las primeras averiguaciones se centra en una empleada de limpieza que trabaja en el domicilio del excapitán del Real Madrid desde hace años y su marido, vigilante de seguridad de la urbanización y cabeza pensante del plan.

"Ya no es una cuestión de futbolistas o no futbolistas, es una persona que ha metido en su casa a cuidar a sus hijos", ha afirmado la periodista, que ha explicado que Sara Carbonero se encuentra "en shock como todos". "Es que yo misma también, yo la conozco mucho", ha destacado Isabel Jiménez, que ha explicado que, como amiga de la periodista, ella también conoce a la mujer que trabajaba en casa del portero y que también era asistenta de Carbonero.

"Ahí ha estado muy hábil Iker, que es el que se ha dado cuenta y el que ha tomado medidas muy rápido", ha detallado Isabel Jiménez. Por otro lado, el exportero del Real Madrid aparece en la portada de la revista 'Diez Minutos' junto a Ana Belén, una amiga de hace años con la que se le relaciona en la actualidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.