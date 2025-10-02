Candela Márquez publica imágenes inéditas con Alejandro Sanz para celebrar "un día muy especial"

"Celebrando un día muy especial", ha escrito Candela Márquez junto a estas imágenes que ha compartido en sus redes sociales con Alejandro Sanz.

Candela Márquez ha publicado imágenes inéditas con Alejandro Sanz en sus redes sociales afirmando que estaban "celebrando un día muy especial".

Según explica Tatiana Arús en el vídeo, "en 1 de octubre de 2021 fue el día en el que Alejandro Sanz recibió su estrella en el Paseo de la Fama", por lo que, al parecer, podría ser este el motivo de su celebración. "Ahora que vayan al Paseo de la Fama y quiten los chicles que estarán ahí pegados", afirma Alfonso Arús en el plató.

Por otro lado, Alejandro Sanz ha compartido un vídeo en sus redes sociales tras recibir cuatro nominaciones a los Grammy Latinos, que se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. "Primero, esas cuatro nominaciones, muchas gracias a los compañeros, qué felicidad", destaca el artista, que traslada su emociona a todo su equipo y gente. Además, el andaluz está nominado a Mejor Álbum del Año por '¿Y ahora qué?'.

