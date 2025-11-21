Así suena 'Las guapas', el nuevo tema de Alejandro Sanz cuyo vídeo recuerda a 'La Mosca'

Alejandro Sanz ha estrenado su nuevo disco, '¿Y ahora qué +?', un álbum en el que llevaba trabajando dos años y que "recoge todas las canciones" que ya se conocen, "más otras siete".

"Este álbum aglutina todo el trabajo duro, y mágico a la vez, de casi dos años con grandes músicos, mi equipo y amigos", explicó el artista andaluz en su cuenta de Instagram, donde confesó que necesitaba compartirlo con sus fans: "Los momentos, la metamorfosis, el esfuerzo y el resultado tan bello. Deseando que ya sea vuestro".

Ahora, en este vídeo puedes escuchar el tema 'Las guapas', que el cantante presentó en los Latin Grammy. Además, Alejandro Sanz ha asegurado que tiene la ilusión recuperada tras el mal momento que pasó y ha explicado que está preparando un documental, que se estrenará en Movistar.

Por último, Alejandro Sanz ha realizado una profunda reflexión, sobre, al parecer Rosalía: "Siempre que los artistas españoles salen fuera, pasan cosas. Ella viene del flamenco, y es una digna representante de nuestra cultura". "El talento no tiene nada que ver con la edad", ha asegurado el artista, que ha confesado que él no mira "el carnet de identidad de nadie": "Me gusta lo que hace Emilia, Shakira... no podría grabar con nadie que no me gustara aunque tuviera mi edad".

