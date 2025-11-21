Ahora
Alejandro Sanz

Estreno musical

Así suena 'Las guapas', el nuevo tema de Alejandro Sanz cuyo vídeo recuerda a 'La Mosca'

Alejandro Sanz ha estrenado su nuevo disco, '¿Y ahora qué +?', un álbum en el que llevaba trabajando dos años y que "recoge todas las canciones" que ya se conocen, "más otras siete".

Alejandro Sanz ha lanzado su nuevo disco, '¿Y ahora qué +?', que, como el mismo cantante explicó en sus redes sociales en octubre, se trata de un disco "que recoge todas las canciones" que ya se conocen, "más otras siete".

"Este álbum aglutina todo el trabajo duro, y mágico a la vez, de casi dos años con grandes músicos, mi equipo y amigos", explicó el artista andaluz en su cuenta de Instagram, donde confesó que necesitaba compartirlo con sus fans: "Los momentos, la metamorfosis, el esfuerzo y el resultado tan bello. Deseando que ya sea vuestro".

Ahora, en este vídeo puedes escuchar el tema 'Las guapas', que el cantante presentó en los Latin Grammy. Además, Alejandro Sanz ha asegurado que tiene la ilusión recuperada tras el mal momento que pasó y ha explicado que está preparando un documental, que se estrenará en Movistar.

Por último, Alejandro Sanz ha realizado una profunda reflexión, sobre, al parecer Rosalía: "Siempre que los artistas españoles salen fuera, pasan cosas. Ella viene del flamenco, y es una digna representante de nuestra cultura". "El talento no tiene nada que ver con la edad", ha asegurado el artista, que ha confesado que él no mira "el carnet de identidad de nadie": "Me gusta lo que hace Emilia, Shakira... no podría grabar con nadie que no me gustara aunque tuviera mi edad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Una nota que "quedaba coja" frente las exculpaciones de los periodistas: los posibles argumentos para la condena de García Ortiz
  2. "Españoles, Franco ha muerto": 50 años del inicio del fin del franquismo (que nunca desapareció)
  3. Bolaños asegura que la Justicia vive "la mayor transformación en décadas": "Es necesaria para pasar del siglo XIX al XXI. Yo haré lo que necesita nuestro país"
  4. ¿Dónde está la pasta? La UCO investiga dónde fue a parar el dinero que Cerdán recibía a través de Servinabar
  5. El juez deja en libertad con medidas cautelares al presidente de Diputación de Almería por el caso de las mascarillas
  6. Una trampa y una emboscada a la policía: los planes de la banda Dominican Don't Play ponen en alerta a los agentes madrileños