¿Demasiado café? Los colaboradores de Aruser@s revelan su consumo diario

En Aruser@s, debaten sobre el consumo de café después de conocer los riesgos de exdecerse que ha explicado el médico David Callejo. Las recomendaciones del especialista llevan a los colaboradores a confesar cuántas tazas toman al día.

El consumo del café ha vuelto a ser tema de debate en el plató de Aruser@s. Para ello, Alfonso Arús comparte las declaraciones del médico David Callejo, quien advierte que, aunque el café es una bebida muy popular, su exceso puede ser perjudicial.

Según el especialista, "las dosis muy altas pueden provocar insomnio, problemas digestivos, taquicardia o ansiedad", por lo que "la clave" está en "no sobrepasar el límite saludable" de tres o cuatro tazas al día.

Además, Callejo aconseja "evitar el café a partir de las cinco o seis de la tarde" si se quiere garantizar un buen descanso nocturno.

Tras escuchar la recomendación, Alfonso Arús pregunta a sus colaboradores cuántos cafés toman. Alba Sánchez reconoce que se toma "cuatro muy largos", mientras que Alba Gutiérrez prefiere "uno al día, y dos los viernes". "Depende de cómo toleres la cafeína, yo con dos ya voy como una moto", añade la tertuliana.

Marc Redondo también se mantiene en dos cafés, y tanto Tatiana Arús como Angie Cárdenas admiten que suelen llegar a cuatro tazas diarias.

