Marisa Paredes, a la ministra en plena gala de los Goya del 'No a la guerra' cuando preguntó "qué es esto": "La democracia, señora ministra"

Mientras la frase 'No a la guerra' se convirtió en un clamor popular en la gala de los Goya de 2003, la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, estaba sentada al lado de la presidenta de la Academia de Cine, Marisa Paredes. Esta fue su reacción.

Anatomía de... los Goya del 'No a la guerra' reconstruye cómo la gala de los Premios Goya de 2003 se convirtió en una de las mayores protestas públicas del mundo de la cultura contra la invasión de Irak. El reportaje analiza la gestación de aquella movilización, las tensiones con TVE y el papel decisivo de Marisa Paredes, entonces presidenta de la Academia de Cine.

La célebre actriz abrió la ceremonia con un discurso que, como recuerda Mamen Mendizábal, funcionó como un aviso de lo que estaba por venir. "Era un 'prepárense', pero con una sonrisa". Un texto escrito junto a Joaquim Oristrell, vicepresidente de la Academia de Cine en aquella época, y cuidadosamente medido, en el que defendía que no había que tener miedo "al humor, a la sátira, al arte, la cultura y la libertad de expresión", sino a la guerra.

Para muchos de los asistentes, aquello marcó el tono de la noche. "El discurso de Marisa nos pareció un golazo, una victoria. Me pareció muy valiente y muy bien tirado", recuerda Juan Diego Botto.

Pero el reportaje también revela el papel fundamental que desempeñó entre bastidores. Según se relata en Anatomía de..., Marisa Paredes introdujo algunas chapas del 'No a la guerra' en la gala escondidas en una caja de zapatos, una acción clave para que la protesta terminara extendiéndose por el patio de butacas y sobre el escenario.

Durante buena parte de la ceremonia las alusiones a la guerra fueron escasas, pero todo cambió cuando, a los 63 minutos de gala, Daniel Guzmán se señaló la chapa que llevaba prendida. A partir de ese momento, cada vez más actores y cineastas hicieron visible su rechazo al conflicto. "Yo esa gala la disfruté muchísimo", recuerda María Barranco.

Los presentadores, Alberto San Juan y Guillermo Toledo, asistían entre divertidos y sorprendidos a lo que estaba ocurriendo. Según recuerda San Juan en el reportaje, ambos no dejaban de mirar a la ministra porque tenían la sensación de que estaban viendo cómo su cara estaba "descomponiéndose", mientras las referencias al 'No a la guerra' se multiplicaban sobre el escenario. San Juan incluso llegó a dudar de si seguía retransmitiéndose en directo la gala a través de la 1 de TVE después de todo lo que estaba ocurriendo, y más teniendo en cuenta cómo era la televisión pública en aquella época.

Mientras tanto, en el control de realización ya eran conscientes de que la protesta había tomado vuelo. Incluso llegaron a reprocharle a Luis Campoy, el realizador, que no cortara el plano para dejar fuera el 'No a la guerra' que iba colgado sobre el pecho de los actores. Y mientras las chapas se multiplicaban en pantalla, la tensión crecía también entre los representantes del Gobierno presentes en la gala.

Según contó después la propia Marisa Paredes y recuerda Joaquim Oristrell, la ministra de cultura, Pilar del Castillo, sentada junto a ella en el patio de butacas, le preguntó durante la ceremonia: "¿Qué es esto?". La respuesta de la presidenta de la Academia fue inmediata: "La democracia, señora ministra. Esto es la democracia".

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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