El discurso de Marisa Paredes, presidenta de la Academia de Cine en 2003, en la gala de los Goya del 'No a la guerra': "Es un 'prepárense'"

El discurso con el que Marisa Paredes inauguró los Goya de 2003 no fue una declaración frontal contra la guerra, pero sí una advertencia cuidadosamente construida. Sus palabras, escritas junto a Joaquim Oristrell, anticiparon el clima reivindicativo que marcaría aquella histórica gala.

"Esta no es una noche tensa, sino libre". Con esas palabras arrancó Marisa Paredes la gala de los Goya de 2003, convertida después en uno de los grandes símbolos de la protesta del mundo de la cultura contra la guerra de Irak. Una gala que hoy rescata de la hemeroteca Anatomía de...

Años después, Joaquim Oristrell, vicepresidente de la Academia de Cine en aquel año, recuerda que el discurso estaba "muy medido" y que incluía varias referencias que apuntaban ya hacia lo que estaba por venir. "Es un discurso que ya se inicia con eso", explica. El mensaje era claro: "Es un 'prepárense', pero con una sonrisa".

Nacida en 1946 en la plaza de Santa Ana y marcada por una historia familiar vinculada a las víctimas del franquismo, Marisa Paredes siempre había defendido públicamente sus convicciones. Juan Diego Botto resume su papel con una frase contundente: "Tenía muy claro que cuando se está en un puesto de responsabilidad todo lo que puedas hacer debes hacerlo, y ella lo hizo".

La entonces presidenta de la Academia reivindicó desde el escenario la libertad de expresión, la cultura, el humor y la sátira. "No hay que tener miedo a la cultura, ni al entretenimiento, ni a la libertad de expresión, ni mucho menos a la sátira", proclamó antes de rematar con una frase que acabaría marcando la noche: "Hay que tener miedo a la guerra".

Mamen Mendizábal destaca que, con una formulación elegante, Paredes "abrió el camino a la protesta". Una valoración que comparte Juan Diego Botto, que recuerda aquel momento como "un golazo" y "una victoria total". "Me pareció muy valiente y muy bien tirado", asegura.

Aunque durante la primera parte de la gala las referencias contra la guerra fueron escasas, el discurso de Marisa Paredes dejó preparado el terreno para que, poco después, la protesta terminara ocupando el protagonismo de la noche.

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