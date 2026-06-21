Joaquín Oristrell reconoce que censuró la gala de los Goya del 'No a la guerra': "Querían que Bardem saliera con un mono lleno de chapapote"

El realizador de la gala de los Goya del 'No a la guerra' recibió indicaciones previas a la ceremonia para estar atento por si había algo "raro" en los ensayos, cuenta en Anatomía de... El propio vicepresidente de la Academia de Cine reconoce que censuró parte del guion.

Días antes, por mucho que se intentara guardar el secreto, el rumor de que iba a pasar algo en la gala estaba en todo el mundo y también en TVE -que se encontraba en aquellos momentos en plena 'era Urdaci'-, cuenta Javier Zurro, periodista de eldiario.es, en este reportaje de Anatomía de... dedicado a analizar todo lo que ocurrió frente y tras las cámaras en la gala de los premios Goya de 2003, la del 'no a la guerra'.

Por ello, pidieron al realizador, Luis Campoy, que estuviera atento por si veía algo "raro" en los ensayos. La gala fue presentada por Guillermo Toledo y Alberto San Juan, dos actores de la irreverente compañía de teatro 'Animalario', quienes escribieron también el guion junto a otros compañeros. En él, recuerda Campoy en el programa de laSexta, no había referencia alguna a la protesta.

Joaquim Oristrell, quien también presta su testimonio a este espacio, afirma que él confiaba en la buena voluntad y buena fe de 'Animalario'. "No eran peligrosos. Como mucho, podían gamberrear", asegura el que fuera vicepresidente de la Academia de Cine en la época.

Pero sí que admite que censuró parte del guion: "Querían que Javier Bardem saliera con un mono lleno de chapapote". El desastre del Prestige acababa de ocurrir y había impactado fuertemente en la sociedad española.

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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