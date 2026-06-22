Llega lo más duro de la primera ola de calor: toda España, menos Canarias y Murcia, en aviso por las altas temperaturas

Los detalles Diferentes provincias están en alerta roja y naranja por calor extremo, incluidas las regiones del norte como País Vasco, Cantabria o Castilla y León, donde se alcanzarán hasta los 40º, temperaturas totalmente inusuales. El martes será el día más caluroso de esta ola de calor.

La primera ola de calor del verano trae temperaturas extremas, alcanzando hasta 44º en algunas regiones. El martes será el día más caluroso, con avisos por altas temperaturas en casi todas las comunidades, excepto Canarias y Murcia. El País Vasco está en nivel rojo, con temperaturas de hasta 40º en Gipuzkoa y Vizcaya. Cantabria y Castilla-León mantienen alertas naranjas por calor, mientras que Navarra, La Rioja, Aragón y Cataluña también enfrentan temperaturas de hasta 41º. En el Mediterráneo, Baleares está en naranja por máximas de 39º. En el centro peninsular, Madrid y Castilla-La Mancha están en alerta, al igual que Extremadura y Andalucía, con temperaturas que podrían llegar a 42º.

Llega la primera ola de calor del verano, con temperaturas de hasta 40º (y más) y noches tropicales. El martes será el día más caluroso de este ola. De este modo, todas las comunidades, salvo Canarias y la Región de Murcia, han activado este lunes avisos por altas temperaturas, que, en general, oscilarán entre los 38 y los 42º y que, en el País Vasco, alcanzarán el nivel rojo, tal como informa la Aemet.

En el norte peninsular, el País Vasco tiene aviso rojo (peligro extraordinario) en las provincias de Gipuzkoa y Vizcaya, donde los termómetros subirán hasta los 40º; en Álava, el nivel es naranja (peligro importante) por máximas de 39 grados. El martes, Bilbao podría llegar hasta los 44º, tal como podemos ver en este vídeo.

Por su lado, Cantabria se encuentra en alerta naranja por calor de hasta 38º en el área de Liébana y en el centro y Villaverde y Aemet alerta de que en Liébana también hay alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes tormentas.

Por otra parte, Castilla-León mantiene el aviso naranja en las provincias Burgos, León, Valladolid y Zamora por valores entre los 37 y 39º, mientras que en el resto de provincias el nivel es amarillo por valores entre los 35 y 37 grados.

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja continúan en naranja por altas temperaturas que alcanzarán los 40 y 41 grados. Toda la comunidad de Aragón y la de Cataluña, menos la provincia de Girona, están en naranja por altas temperaturas que subirán hasta los 40-41º.

El calor también llegará al Mediterráneo, donde las Islas Baleares están en naranja por máximas que en Mallorca subirán hasta los 39º.

Asturias y Galicia y la Comunidad Valenciana continúan con aviso amarillo por calor o por fuertes tormentas.

Centro peninsular, Extremadura y Andalucía

En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid continúa en naranja por máximas de hasta 40-41º, valores similares a los de las provincias de Castilla-La Mancha, salvo Albacete, que siguen con aviso naranja. En Ciudad Real y Toledo hay además alerta amarilla por fuertes tormentas

Extremadura, por su parte, también sigue con alerta naranja por intenso calor con máximas de 40º y en Andalucía se ha activado la alerta naranja en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén, por máximas previstas de hasta 42 grados; Sevilla está en amarillo por calor de 39 grados.

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