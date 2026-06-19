Guerra en Irán, en directo | EEUU levanta el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz en un día sin firma de acuerdo

Irán ordena eliminar los peajes a los buques que soliciten atravesar el estrecho de Ormuz Las autoridades de Irán han ordenado este jueves la eliminación de peajes para los buques comerciales que quieran atravesar el estrecho de Ormuz por un período de 60 días, el plazo estipulado en el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear. El Consejo de Seguridad Nacional iraní ha indicado en una nota difundida por la cadena de televisión estatal IRIB que "los buques comerciales que soliciten el paso por el estrecho de Ormuz no pagarán ninguna tasa durante 60 días". Así, ha agregado que las tasas no cobradas durante este período "serán cubiertas por el Gobierno de la República Islámica de Irán" en base al acuerdo preliminar que este jueves firmaron a distancia los presidentes estadounidense e iraní, Donald Trump, y Masud Pezeshkian repectivamente. Las solicitudes deberán remitirse a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo encargado de gestionar el tráfico marítimo desde principios del pasado mayo en el marco de las medidas para contrarrestar el bloqueo impuesto entonces por el inquilino de la Casa Blanca. "Se ha instruido a la PGSA para que procese y responda a las solicitudes con rapidez y prioridad, a fin de alcanzar los objetivos del Memorando de Entendimiento", ha señalado el Consejo, que ha incidido en la necesidad de que las embarcaciones autorizadas naveguen por "la ruta y en horario previamente anunciados" para garantizar un tráfico "seguro", prevenir accidentes y permitir que el tráfico marítimo aumente progresivamente. Compartir en X

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Mueren 18 personas en bombardeos de Israel contra el sur de Líbano pese al preacuerdo firmado por EEUU e Irán Al menos 18 personas han muerto y más de 30 han resultado heridas a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra varios puntos del sur de Líbano, a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que por ahora se han confirmado 18 fallecidos y 33 heridos, incluidos siete muertos y diez heridos en un bombardeo ejecutado contra la localidad de Haruf. Asimismo, ha agregado que se han notificado tres muertos en Dueir y en Sharquié, respectivamente, así como dos en Qatrani y Jebchit, a lo que se suma otro fallecido en Abasiyé, si bien ha manifestado que se un balance provisional, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Por su parte, el Ejército ha confirmado ataques contra "terroristas e infraestructura terrorista de Hizbulá en múltiples zonas del sur de Líbano" y ha manifestado que los bombardeos "fueron lanzados tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hizbulá". Europa Press Compartir en X

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Jamenei se pronuncia sobre el acuerdo: "Yo tenía una opinión diferente" El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha asegurado que él tenía "una opinión diferente" sobre el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, pero que fue su "estimado" presidente, Masoud Pezeshkian, quien lo convención de seguir adelante. "En vista del compromiso que me concedió (...) respecto a la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Frente de Resistencia, di mi autorización", ha señalado en una carta dirigida al pueblo iraní. Además, Jamenei ha asegurado que Pezeshkian se comprometió a no ceder ante "exigencias excesivas" por parte de Estados Unidos. Tanto es así, que Jamenei ha hecho hincapié en que las "negociaciones presenciales que se llevarán a cabo en el futuro no implicarán la aceptación de la postura del enemigo". Compartir en X

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🔴Suiza confirma el aplazamiento de la reunión entre EEUU, Irán y los mediadores El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Qatar y Pakistán, se ha pospuesto. El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones. EFE Compartir en X

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EEUU levanta el bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en el estrecho de Ormuz Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo de paz por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que avisó, no obstante, que mantendrá los "grandes buques navales" en la zona. "Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales. El CENTCOM sostuvo que "las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia o desde los puertos iraníes", uno de los puntos del memorando de entendimiento que firmó Trump el miércoles durante una cena en el Palacio de Versalles, en Francia. Aunque subrayó que "todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado", el organismo advirtió de que los "grandes buques navales permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto". Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el CENTCOM reportó haber desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes. EFE Compartir en X

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