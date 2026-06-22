Dimite Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido: "Haré lo posible para garantizar una transición ordenada"

Los detalles Menos de dos años después de su aplastante victoria electoral, que prometía poner fin al caos en la política británica, Starmer ha afirmado que apoyará a quien lo suceda.

El primer ministro Keir Starmer ha anunciado su dimisión, permitiendo que un nuevo líder asuma el cargo antes de septiembre, convirtiéndose en el séptimo líder del Reino Unido en una década. Tras su victoria electoral, Starmer ha decidido apoyar a su sucesor, afirmando que su partido deseaba su renuncia. En una declaración desde Downing Street, comunicó al rey Carlos III su decisión, asegurando una transición ordenada. Andy Burnham, alcalde de Manchester, emerge como favorito tras su victoria electoral. Aunque Burnham promete cambios fundamentales, enfrenta desafíos económicos y un electorado descontento. Reino Unido lidia con altos costes de endeudamiento y escaso crecimiento económico.

El primer ministro Keir Starmer ha anunciado su dimisión, señalando que un nuevo líder asumirá el cargo antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre, haciendo que Reino Unido tenga su séptimo líder en 10 años.

Menos de dos años después de su aplastante victoria electoral, que prometía poner fin al caos en la política británica, Starmer ha afirmado que apoyará a quien lo sucediera, señalando que era evidente que su partido deseaba su dimisión. "Haré lo posible para garantizar una transición ordenada", ha asegurado.

"La pregunta que mi partido se planteaba era si soy la persona idónea para liderarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con toda la dignidad del mundo", ha declarado.

En una declaración ante la residencia oficial de Downing Street, el jefe del Gobierno ha dicho que ya había comunicado su decisión al rey Carlos III, jefe del Estado británico, y que hará todo lo posible para conseguir una transición "ordenada" al frente del Ejecutivo.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", ha anunciado visiblemente emocionado ante las cámaras de televisión y rodeado de sus ministros y el personal que trabaja en Downing Street.

De esta forma, ha explicado que el plazo para presentar candidaturas para su sucesor se abrirá el 9 de julio. De momento, parece que su rival, Andy Burnham, es el claro favorito.

Andy Burnham, el favorito para sucederle

La presión para que Starmer dejase su cargo, que se había estado gestando durante meses, aumentó drásticamente el viernes cuando Andy Burnham, alcalde de Manchester, ganó decisivamente las elecciones parlamentarias y regresó a Westminster, derrotando a un candidato del partido Reform UK de Nigel Farage, que ha liderado las encuestas de opinión nacionales durante más de un año.

Esta victoria infundió esperanza a los parlamentarios laboristas de que Burnham, un político de larga trayectoria conocido por su habilidad comunicativa, pudiera transformar el rumbo de un partido que ha perdido apoyo bajo el liderazgo de Starmer, cuya popularidad ha caído al nivel más bajo de cualquier líder británico.

Más allá de afirmar que el país necesita un cambio fundamental y reducir el coste de la vida, Burnham aún no ha definido claramente su enfoque en política exterior, economía y defensa.

Al igual que Starmer, podría encontrarse con escaso margen de maniobra, acorralado por los inversores del mercado de bonos que se oponen a cualquier endeudamiento adicional y enfrentado a un electorado descontento que considera que el país no funciona correctamente.

Gran Bretaña ya tiene los costes de endeudamiento más altos del G7 debido a su elevada deuda y los elevados pagos de intereses, años de escaso crecimiento económico, sus dificultades para recortar el gasto y la necesidad de invertir en áreas como la defensa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.