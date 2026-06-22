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El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos y a 19 a Koldo; Aldama no entra en prisión

Reeacción en Al Rojo Vivo

Campos, sobre la sentencia a Aldama: "Había una división en el Tribunal entre considerarlo un colaborador cualificado o un jeta y se ha impuesto lo primero"

El periodista Miguel Ángel Campos reacciona en directo a la sentencia sobre el caso mascarillas: el Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión.

Campos

Ya conocemos la sentencia del supremo sobre el caso mascarillas: el Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia, a quien le han condenado a 4 años y medio. Muchos menos que los años que pedía Anticorrupción, que eran 7 años.

"Muy duras las codnenas para Ábalos y Koldo, y muy baja para Víctor de Aldama, al que le condenan a cuatro años y medio de cárcel, pero suspende la ejecución y lo sustituye por la presentación de un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio para la comunidad", reacciona Campos.

Cuenta el periodista que hubo debate en el Tribunal Supremo: "Finalmente, la sentencia ha sido por unanimidad, no cabía otro resultado en una sentencia (...) Pero había una división en el Tribunal entre considerar un colaborador cualificado a Víctor de Aldama o que sea un jeta. Estaba partido el tribunal en esas dos facciones y finalmente ha ganado la primera", explica.

Prácticamente, señala el periodista, "se le exonera por colaborar con la Justicia", pero apunta que "en el caso mascarillas no ha aportado abosolutamente nada, si se ha producido colaboración, se produce en otras tramas de esta macrocausa (...) No sé que colaboración tan evidente aprecia el Supremo en esta causa de las mascarillas", concluye Campos.

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