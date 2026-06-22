Carlos E. Cué: "Ojo con Víctor de Aldama, es un corruptor confeso y la persona que más dinero se ha llevado en este caso"

El periodista considera que una de las claves de la sentencia del caso Mascarillas es el mensaje que el tribunal transmite con la situación procesal de Víctor de Aldama, un corruptor confeso que, pese a ser quien más dinero obtuvo de la trama, ha visto reconocida su colaboración con la Justicia.

El periodista de 'El País', Carlos E. Cué, ha analizado en Al Rojo Vivo la sentencia del caso Mascarillas contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, una resolución que considera especialmente relevante por la dureza de las condenas y por sus implicaciones políticas.

Para comenzar, Cué contrasta este procedimiento con otras investigaciones que afectan al entorno del Gobierno: "Estábamos hablando antes del caso de Begoña Gómez, donde claramente no hay caso. Aquí, en cambio, está clarísimo que sí lo hay, hasta el punto de que se ha dictado una condena tan severa".

Respecto a Víctor de Aldama, lanza una advertencia sobre la lectura que puede hacerse de la sentencia: "Ojo con Aldama. Está bien que se valore la colaboración con la Justicia, pero no debemos olvidar que es un corruptor confeso y quien más dinero se ha llevado de este caso. Es quien realmente se ha hecho millonario".

Aunque subraya la gravedad de los hechos atribuidos a Ábalos por su condición de cargo público, también puso el foco en las diferencias económicas entre los implicados. "Lo de Ábalos es muy grave porque era un funcionario público y todo lo relacionado con los pagos y beneficios recibidos constituye un escándalo. Sin embargo, las cantidades que se le atribuyen no son comparables con la comisión que obtuvo Aldama", afirma.

Para Cué, el empresario sigue siendo una figura central en la trama: "La comisión que se llevó Víctor de Aldama es enorme. Se trata de una persona que se ha hecho millonaria y que, además, está investigada en otros procedimientos de gran envergadura. El mensaje que lanza el tribunal con su situación procesal también es una de las claves de esta sentencia".