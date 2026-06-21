Así sentenciaron Javier Bardem, Daniel Guzmán y Rosa María Sardá los Goya con su "no a la guerra": "Había miedo a que cortaran la emisión"

Fue Daniel Guzmán, a los 63 minutos de gala, quien removió todo señalándose la chapa al entregar un premio. A partir de ahí, muchos hicieron referencia, como Javier Bardem y Rosa María Sardá, que fueron ovacionados con sus discursos.

El discurso de Marisa Paredes, presidenta de la Academia de Cine en 2003, en la gala de los Goya del 'No a la guerra' abrió el camino a la protesta. En él, la conocida actriz decía que no se tenía que tener miedo al humor, a la sátira, al arte, la cultura y la libertad de expresión. A lo que sí que había que tener miedo era a la guerra. Lo escribió con Oristrell y estaba muy medido, pero daba una muestra de lo que se estaba cociendo y de lo que iba a pasar en la gala.

"Después hubo referencias, pero con cuentagotas", lamenta Juan Diego Botto y es que en la primera hora, solo tres personas hicieron alguna mención. Por su parte, los presentadores de la gala, Willy Toledo y Alberto San Juan estaban cumpliendo con el guion oficial a rajatabla. Un guion en el que "amagaban", pero no decían. Todo cambió cuando Daniel Guzmán, a los 63 minutos de gala, se subió al escenario para entregar un premio y, señalándose la chapa del "no a la guerra", removió todo. A partir de ahí, muchos hicieron referencia. "Yo esa gala la disfruté muchísimo", recuerda María Barranco en este vídeo.

"Ya que no se ha hecho referencia, esto no puede ser", afirmó Daniel Guzmán Willy señalándose la chapa. Tras él reconocidos actores como Luis Tosar o Javier Bardem reivindicaron el no a la guerra y la paz. "Si quieres petróleo no hace falta ir a Irak, solo con subir a Galicia, lo que hace falta es recogerlo", aseguró Luis Tosar en el escenario desatando los aplausos de los presentes. Aunque, sin duda, el discurso más aplaudido fue el de Javier Bardem. Por su parte, Rosa María Sardá hizo el discurso el más emotivo, un discursos que todavía emociona a María Barranco. Y es que Rosa, que era una institución hizo que toda la sala gritara el 'no a la guerra'.

Willy y Alberto gozaban como locos al ver lo que estaba pasando. "Además hubo mucho humor, son momentos de respiro en el que la opresión del poder queda neutralizado y aparece lo humano y pensar que es posible romper la opresión y la violencia del poder es necesario para vivir", reflexiona el propio San Juan. Pero, cuando empiezan los discursos de la gala del no a la guerra, ¿qué ocurre en el control de realización?

"Sabíamos que había tomate", afirma Luis Campoy, realizador de la gala mientras que uno de sus presentadores, Alberto San Juan recuerda que temió que hubieran dejado de emitirla: "Nos sorprendía y pensamos, 'hostia, está pasando esto en la TVE, en ese TVE sometida, pensamos, '¿lo estarán emitiendo?'". "Vino gente de informativos diciéndome que podía haber cortado el plano para dejar fuera la chapa", recuerda Campoy mientras Cisquella afirma que la dirección "se fue encendiendo porque se les fue de la mano".

Por su parte, Alberto San Juan recuerda cómo todo el rato miraban Willy y él a la ministra de Cultura: "Tenía un rostro que estaba descomponiéndose, le estaba afectando". Según contó después Marisa Paredes, que estaba sentada cerca, la ministra "no se lo tomó muy bien": "Le preguntó a Marisa, '¿qué es esto?' y Marisa le contestó, 'la democracia, señora ministra, esto es la democracia".

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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