Así consiguieron colar los actores las míticas chapas de 'No a la guerra' en los Goya de 2003: "Marisa Paredes metió algunas"

La Unión de Actores, los de "la vieja guardia", contactaron con Alberto San Juan y Guillermo Toledo, presentadores de la gala de los Goya de 2003. Su intención no era otra que hacer ver su descontento con la participación de España en la guerra de Irak. La propia Marisa Paredes coló en la gala algunas de aquellas míticas chapas del 'no a la guerra'.

Con una enorme tasa de paro, una huelga general reciente, el desastre del Prestige todavía presente, Aznar empeñado en llevarnos a la guerra de Irak y la Unión de Actores queriendo liarla en los Goya. Ese era el clima social que se respiraba en el año 2003, el año de la gala del 'no a la guerra', la más reivindicativa de la historia. Anatomía de... reconstruye todo lo que ocurrió en aquellos premios, delante y detrás de las cámaras y antes y después, en este reportaje en el que participan algunas de las voces que gritaron en contra.

Alberto San Juan, uno de los presentadores (junto a Willy Toledo) reconoce que ellos mismos se autocensuraron y que en el guion no había referencia alguna a aquella reivindicación... pero sí que tenían un as bajo la manga. Pero antes de que aquella carta saliera a relucir, solo quedaba esperar a que los actores y cineastas premiados dijeran unas palabras en contra de la guerra. "El peor escenario era que no pasara nada", admite en su entrevista San Juan con Mamen Mendizábal

Pero también pudieron hacer algo aquellas personas que no subieron al escenario pero sí desfilaron por la alfombra roja: ponerse aquella mítica chapa que los actores que habían organizado la protesta se habían encargado de confeccionar y repartir. La propia Marisa Paredes, quien en aquella época era la directora de la Academia de Cine, coló algunas de ellas en una caja de zapatos. El resto fueron repartidas por los de "la vieja guardia" a la entrada del evento o se escondieron en bolsillos o bolsos.

Llegó un momento en el que prácticamente todos los allí presentes las lucían. Y si no las habían conseguido, incluso preguntaban por ellas, recuerdan Juan Diego Botto y Alberto San Juan en el programa de laSexta.

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