¿Qué es 'Animalario' y por qué presentaron los Goya de 2003 Alberto San Juan y Willy Toledo? "No éramos activistas políticos, sino dos comicuchos"

Fue la gala más reivindicativa de la historia y estuvo presentada por Alberto San Juan y Guillermo Toledo. Hoy, Anatomía de... revive los Goya del 'no a la guerra' de 2003 con los actores y actrices que protagonizaron aquel movimiento.

Era el año 2003. El Partido Popular gobernaba España y José María Aznar aseguraba una y otra vez que en Irak había armas de destrucción masiva. La sociedad española estaba ya conmocionada por la tragedia del Prestige y recientemente se había alzado en una huelga general. Eran tiempos de agitación y nuestro país estaba a punto de meterse en una guerra, algo con lo que, según muestran los estudios, la mayoría de los ciudananos no estaba de acuerdo.

Ese era el clima que precedió a la gala de los premios Goya de 2003 que hoy revive Anatomía de... y que es considerada por clamor popular como la más reivindicativa de la historia. No en vano, 23 años después aún se la conoce como 'los Goya del no a la guerra'. Ahora, el programa de laSexta vuelve a visitar aquella ceremonia con quienes fueron protagonistas en aquellos momentos. Entre ellos, el actor Alberto San Juan, quien fue el encargado de presentarla junto a Guillermo Toledo.

Ambos formaban parte de 'Animalario', una compañía de teatro completamente irreverente. El encargo llegó de la Academia de Cine y la gala, como siempre ha ocurrido, fue retransmitida por TVE en una época en la que el ente público estaba más cuestionado que nunca. Su lema era "el teatro es un arte político". La compañía se convertiría en referente del humor salvaje con espectáculos como la obra sobre el histórico boxeador Urtain o 'La boda de Alejandro y Ana', una sátira de la boda de la hija de Aznar.

"Quien os eligiera para presentar los Goya también sabía que ibáis a dar guerra", le plantea Mamen Mendizábal a Alberto San Juan en el programa de laSexta. "Es que todavía no se había construido un perfil tan claro de Willy y mío como voces disidentes o personas que les encanta dar su opinión política a la mínima. Precisamente, en ese momento no éramos dos activistas políticos, sino dos 'comicuchos'", responde él.

RTVE no puso impedimentos a que fueron ellos los presentadores, aunque siempre había habido el "retintín" de que los actores estaban "politizados", comenta Joaquim Oristrell, vicepresidente de la Academia de Cine en 2003. "Justo en aquel año había muchas cosas a reivindicar", recuerda Oristrell.

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