Ahora

Anatomía de...

Juan Diego Botto, sobre la multitudinaria asamblea de actores donde se planearon los Goya del 'No a la guerra': "Algo tenemos que hacer"

Juan Diego Botto cuenta en Anatomía de... cómo fueron los días previos a la celebración de la gala de los Goya más reivindicativa de la historia y cómo se planeó lo que después ocurrió.

"Hay que aprovechar para multiplicar las protestas contra la guerra": la "vieja guardia", a Alberto San Juan y Willy Toledo antes de los Goya

El 27 de enero de 2003, apenas cuatro días antes de la gala de los Premios Goya, el mundo del cine se reunió en una multitudinaria asamblea en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un encuentro que hoy revive el programa de laSexta Anatomía de... con algunos de sus asistentes, como Alberto San Juan -presentador de la gala- y Juan Diego Botto. La reunión, convocada para articular una respuesta del sector cultural ante la inminente invasión de Irak, se convirtió en una demostración de fuerza que sorprendió incluso a algunos de sus participantes.

La movilización había comenzado semanas antes. Integrantes de la Unión de Actores de la llamada "vieja guardia" empezaron a organizarse mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS para convocar una gran asamblea. Juan Diego Botto recuerda que recibió un mensaje con una idea clara: "Algo tenemos que hacer".

La reunión tuvo además una fuerte carga simbólica. En la azotea del Círculo de Bellas Artes se alza la estatua de Minerva, diosa de la sabiduría y de la guerra. "Había algo simbólico en estar haciendo una convocatoria contra la guerra presidido por la diosa Minerva", recuerda Botto, que resume aquel espíritu con una imagen: "La voluntad era hacer la guerra a la guerra".

La respuesta del sector fue mucho mayor de la esperada. "Yo fui pensando que seríamos los habituales", explica Botto, en referencia a los compañeros a los que solía encontrar en manifestaciones. Sin embargo, la sala acabó completamente llena. Entre los asistentes estaban figuras como Pilar Bardem, Lola Herrera, Paco Rabal o Juan Margallo. Para la actriz María Barranco, aquella presencia tenía un significado especial porque reunía a personas que "habían luchado muchísimo" por las libertades durante el franquismo. "La historia de nuestro país estaba ahí", afirma.

Muchos de los presentes habían participado activamente en la histórica huelga de actores del invierno de 1975, cuando Francisco Franco aún vivía. Esa conexión entre generaciones reforzó el carácter excepcional del encuentro.

"Nadie sabía hasta ese momento cuán masivo era el rechazo a la guerra", sostiene Botto. El actor reconoce que no fue consciente de la amplitud de esa oposición hasta entrar en aquella asamblea, que evidenció primero el sentir del sector cultural y después el de buena parte de la sociedad española.

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El CGPJ se vuelve a reunir para decidir si sancionan al juez Peinado por afirmar que la Policía puede ayudar en una fuga de Begoña Gómez
  2. Guerra en Irán, en directo | Irán y EEUU pactan una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final del conflicto en 60 días
  3. El ultraderechista De la Espriella será el próximo presidente de Colombia tras ganar por la mínima al izquierdista Cepeda
  4. Keir Starmer podría dimitir este lunes como primer ministro del Reino Unido
  5. España resurge y pasa por encima de Arabia Saudí
  6. Anatomía de los Goya del 'No a la guerra' y el 'gol' de los actores al Gobierno de Aznar: "Fue encender la mecha de una traca"