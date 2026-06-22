Juan Diego Botto, sobre la multitudinaria asamblea de actores donde se planearon los Goya del 'No a la guerra': "Algo tenemos que hacer"

Juan Diego Botto cuenta en Anatomía de... cómo fueron los días previos a la celebración de la gala de los Goya más reivindicativa de la historia y cómo se planeó lo que después ocurrió.

El 27 de enero de 2003, apenas cuatro días antes de la gala de los Premios Goya, el mundo del cine se reunió en una multitudinaria asamblea en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un encuentro que hoy revive el programa de laSexta Anatomía de... con algunos de sus asistentes, como Alberto San Juan -presentador de la gala- y Juan Diego Botto. La reunión, convocada para articular una respuesta del sector cultural ante la inminente invasión de Irak, se convirtió en una demostración de fuerza que sorprendió incluso a algunos de sus participantes.

La movilización había comenzado semanas antes. Integrantes de la Unión de Actores de la llamada "vieja guardia" empezaron a organizarse mediante llamadas telefónicas y mensajes SMS para convocar una gran asamblea. Juan Diego Botto recuerda que recibió un mensaje con una idea clara: "Algo tenemos que hacer".

La reunión tuvo además una fuerte carga simbólica. En la azotea del Círculo de Bellas Artes se alza la estatua de Minerva, diosa de la sabiduría y de la guerra. "Había algo simbólico en estar haciendo una convocatoria contra la guerra presidido por la diosa Minerva", recuerda Botto, que resume aquel espíritu con una imagen: "La voluntad era hacer la guerra a la guerra".

La respuesta del sector fue mucho mayor de la esperada. "Yo fui pensando que seríamos los habituales", explica Botto, en referencia a los compañeros a los que solía encontrar en manifestaciones. Sin embargo, la sala acabó completamente llena. Entre los asistentes estaban figuras como Pilar Bardem, Lola Herrera, Paco Rabal o Juan Margallo. Para la actriz María Barranco, aquella presencia tenía un significado especial porque reunía a personas que "habían luchado muchísimo" por las libertades durante el franquismo. "La historia de nuestro país estaba ahí", afirma.

Muchos de los presentes habían participado activamente en la histórica huelga de actores del invierno de 1975, cuando Francisco Franco aún vivía. Esa conexión entre generaciones reforzó el carácter excepcional del encuentro.

"Nadie sabía hasta ese momento cuán masivo era el rechazo a la guerra", sostiene Botto. El actor reconoce que no fue consciente de la amplitud de esa oposición hasta entrar en aquella asamblea, que evidenció primero el sentir del sector cultural y después el de buena parte de la sociedad española.

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