"Si pasa cualquier cosa, no saques a la ministra": las indicaciones de TVE al realizador de la gala de los Goya del 'no a la guerra'

Pilar del Castillo, ministra de Cultura, llegó "enfadada" a la gala de los Goya de 2003, afirma Joaquim Oristrell, vicepresidente de la Academia de Cine en aquella época, en Anatomía de.... Desde TVE se le dio una indicación a Luis Campoy, realizador del evento.

La tensión ya se percibía antes de que arrancaran los Goya de 2003. El creciente rechazo del mundo de la cultura a la guerra de Irak hacía prever una noche complicada para el Gobierno de José María Aznar y para la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, presente en el auditorio.

En ese contexto, el realizador de TVE, Luis Campoy, recibió una indicación poco antes del inicio de la ceremonia, cuenta él mismo en este reportaje de Anatomía de... dedicados a los míticos Goya del 'No a la guerra'. "Justo antes de la gala una persona me dice: 'Creemos que puede pasar algo. Si pasa cualquier cosa, no saques a la ministra'", recuerda.

La orden era concreta. "Por favor, no saques a la ministra. No hagas un corto de la ministra", relata Campoy. En aquel momento asegura que no sospechaba la magnitud de lo que estaba por ocurrir, pero aceptó la petición.

La consecuencia fue visible desde el comienzo de la ceremonia. Durante el discurso inaugural de Marisa Paredes, en el que la presidenta de la Academia de Cine hizo referencias a la libertad de expresión y advirtió de que "hay que tener miedo a la guerra", las cámaras no mostraron a Pilar del Castillo.

Campoy reconoce hoy que mantuvo aquella decisión. "Yo también tuve muy claro que no iba a sacar a la ministra", afirma. Y añade una reflexión autocrítica: "Sé que es un error, pero es lo que hubo en el momento. Soy cumplidor y cumplí con mi palabra".

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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