Carlos Cué recuerda la evolución de la causa contra Begoña Gómez: "El juez Peinado lleva dos años haciendo una instrucción absolutamente política y prospectiva"

El periodista Carlos E. Cué analiza en este vídeo toda la instrucción del juez Peinado a Begoña Gómez: "Si no estuviera la justicia como está, enloquecida en algunos sectores, este caso se habría archivado".

Tras la última decisión del juez Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez y quitarle el pasaporte por riesgo de fuga (aseguró en su auto que la Policía Nacional podría ayudarla a escapar), el periodista Carlos E. Cué, de El País, recuerda cómo ha sido esta intrucción desde que empezó hace dos años.

"El juez Peinado lleva dos años haciendo una instrucción absolutamente política. Esto empezó primero por Barrabés. No encontró nada. Como no conseguía nada, se fue a lo de Air Europa. Como no conseguía nada, que hasta la UCO le dijo 'oiga, que aquí nosotros no encontramos nada' y se fue a la Complutense. Como tampoco conseguía nada, se intentó ir por la asistente... Una investigación prospectiva a cualquier luz".

Pero aquí, señala el periodista, lo importante realmente es lo que haga la Audiencia Provincial que, según afirma Cué, tendría que haber agarrado este caso desde el principio.

"Esto es muy grave y es una demostración de que el sistema está mal y está fallando, porque cuando te toca un juez como Peinado que hace una investigación prospectiva durante dos años iniciada con recortes de periódicos, que no se puede iniciar así, según el Supremo, y promovida por un grupo ultraderechista, la Audiencia Provincial tenía que haber actuado desde el principio. Y no lo ha hecho porque ha seguido", afirma.

"La Audiencia Provincial le ha parado algunas cosas, pero no han sido suficientes para decirle que no hay caso (...) La Audiencia Provincial tiene jueces independientes que no han sabido gestionar este caso", remata Cué. "Si no estuviera la justicia como está, enloquecida en algunos sectores, este caso se habría archivado".

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