Alberto San Juan, presentador de los Goya del 'no a la guerra', sobre la 'era Urdaci' en RTVE: "Eran descaradamente tendenciosos"

La gala de los Goya de 2003, considerada como la más reivindicativa de la historia, se emitió en una TVE en la que la dirección de informativos recaía en Alfredo Urdaci. Alberto San Juan afirma en Anatomía de... que nunca había habido una ocasión en la que se evidenciara tanto que los servicios informativos públicos beneficiaran al Gobierno.

Corría el año 2003 y Alfredo Urdaci dirigía los informativos de TVE. En aquel contexto, con una huelga general reciente y el desastre del Prestige todavía en la memoria de los españoles, la sociedad española estaba muy agitada y también mayoritariamente en contra de la guerra de Irak. Mientras tanto, el ente público recibía acusaciones de control y censura.

Georgina Cisquella, periodista de TVE en la 'era Urdaci', cuenta en este reportaje de Anatomía de... que "el control de los informativos era brutal". "A todos los redactores que podíamos ser políticos o críticos se nos relegó a áreas que no eran conflictivas, como la de cultura". Incluso habla de que se controlaban los titulares y que el director seguía los "criterios del Gobierno".

Alberto San Juan fue el presentador de la gala de los premios Goya de aquel año, una ceremonia que se recuerda como la más reivindicativa de la historia, en la que los actores alzaron su voz contra la guerra de Irak. El acotr cree que nunca había habido una ocasión en la que se evidenciara tanto que los servicios informativos públicos beneficiaran al Gobierno. "Eran muy descaradamente tendenciosos a favor del Gobierno y del PP", asegura en el programa de laSexta.

Juan Diego Botto habla directamente de "manipulación" y Javier Zurro, periodista de cine de eldiario.es apunta a que el caso más sangrante fue el de la huelga general, que se contó "de mala manera".

De hecho, el ente público fue condenado un año después a emitir la rectificación que quedó en la memoria colectiva de España porque Urdaci dijo "ce, ce, o, o" por no decir "Comisiones Obreras".

Cisquella apunta a que antes de la emisión de la gala de los Goya hubo "dos acontecimientos importantes de manipulación, que fueron la huelga general y el desastre del Prestige". Lo mismo ocurrió con los casi 1.900 trabajadores de Sintel que estuvieron casi 200 días acampados en Madrid sin que TVE les hiciera caso. Pero Cisquella y un compañero hicieron un documental sobre ellos que fue nominado a los Goya.

Mientras tanto, la Unión de Actores seguía con su plan para mostrar su rechazo a la guerra de Irak.

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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