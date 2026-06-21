España resurge y pasa por encima de Arabia Saudí

El combinado español se desquita del decepcionante encuentro ante Cabo Verde y golea a la selección árabe tras un partido perfecto. A los 25 minutos, el resultado ya marcaba 3-0.

España ya se ha olvidado del terrible debut ante Cabo Verde. Han bastado 23 minutos para que 'La Roja' se quitara toda la presión acumulada estos días sabiendo que un 'pinchazo' ante Arabia Saudí afectaría gravemente a las opciones de clasificación.

Aún así, el combinado de Luis de La Fuente salió con una actitud completamente distinta y con Lamine Yamal. La joya blaugrana tardó diez minutos en abrir el marcador tras una gran asistencia de Mikel Oyarzábal. El '9' de la Real Sociedad fue el MVP del encuentro.

Le bastaron tres minutos (en el 20' y el 23') para firmar su particular su doblete y dejar sentenciado el encuentro. El inicio de España fue absolutamente arrollador. Arabia Saudí no mostró signos de rebeldía en ningún momento. El combinado asiático se vio superado por 'La Roja' en todos los aspectos.

A la vuelta del descanso, el ritmo del cuadro español volvió a ser frenético y el premio no tardó en llegar. En el minuto 49, Cucurella remató de volea un córner. Su disparo lo repelió el portero saudí pero el rechace golpeó en Al-Tambakti y terminó entrando en la portería.

Todo para dar paso a unos cuarenta minutos finales de puro dominio español pero sin goles. Mohammed Al-Owais, guardameta saudí, impidió que la goleada fuera mayor con varias intervenciones de mucho mérito. Unai Simón tuvo un encuentro bastante plácido.

Lamine, desatado y dosificado

El extremo blaugrana solo jugó los primeros 45 minutos pero firmó una actuación muy completa. Desde el comienzo del encuentro percutió por la banda derecha generando mucho peligro. Fue sustituido al descanso por motivos de descanso debido a que sale de lesión.

Borrón y cuenta nueva

España superó con nota un examen en el que se jugaba mucho. La selección de Luis de la Fuente, muy cuestionada por el empate ante Cabo Verde, fue capaz de superar la tremenda decepción inicial. La mejor noticia, la vuelta de un gran y efectivo estilo de juego. Si Uruguay gana a Cabo Verde, charrúas y españoles se jugarán el primer puesto del Grupo H el próximo viernes.