Marisa Paredes, clave en los Goya del 'No a la guerra': "Marisa creía que todo lo que puedas hacer debes hacerlo, y ella lo hizo"

Anatomía de... reconstruye el papel que desempeñó Marisa Paredes en los Goya de 2003, marcados por las protestas contra la guerra de Irak. La entonces presidenta de la Academia respaldó una gala que acabaría convirtiéndose en un símbolo del movimiento antibelicista.

Anatomía de... pone el foco en una de las figuras fundamentales de los históricos Goya del 'No a la guerra'. El programa recuerda cómo Marisa Paredes, presidenta de la Academia de Cine en 2003, desempeñó un papel decisivo en una gala que se convirtió en altavoz de las protestas contra la inminente invasión de Irak.

Días antes de la ceremonia, el mundo del cine se reunió en una multitudinaria asamblea celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Sin embargo, Paredes no acudió a ese encuentro. El entonces vicepresidente de la Academia, Joaquim Oristrell, le recomendó que no asistiera.

Aun así, la actriz tenía una posición clara. Nacida en 1946 y marcada por una fuerte conciencia política vinculada a su historia familiar, siempre defendió la necesidad de implicarse en los asuntos públicos. "Tenía muy claro que cuando se está en un puesto de responsabilidad todo lo que puedas hacer debes hacerlo, y ella lo hizo", afirma Juan Diego Botto en Anatomía de....

El programa también recoge el testimonio de Oristrell, que asegura que ya tenía constancia de que en aquella asamblea se había hablado de impulsar acciones de protesta durante la gala. "Sabía que iba a haber jaleo", resume.

Según explica Botto, el respaldo de Marisa Paredes resultó determinante para que las reivindicaciones encontraran espacio en la ceremonia. De hecho, recuerda que desde la propia Academia se tomó la decisión de contar con 'Animalario' para presentar los premios, una elección cargada de simbolismo por el compromiso político de sus integrantes, entre los que se encontraban Alberto San Juan y Willy Toledo.

"Desde la oficialidad de la Academia se estaba dando permiso para todas las demás manifestaciones que se iban a producir en esa misma gala", sostiene el actor. Un apoyo institucional que, según reconstruye Anatomía de..., fue clave para que los Goya de 2003 acabaran pasando a la historia como los premios del 'No a la guerra'.

De hecho, el discurso de Marisa Paredes, abrió la veda en la gala... y ella misma reconoció que coló algunas de las míticas chapas escondidas en una caja de zapatos.

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