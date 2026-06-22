Carlos Cué: "No sé cómo se puede negar que el juez Peinado está haciendo política; es evidente, no hay otra explicación"

El periodista de El País Carlos Cué se muestra contundente con el magistrado tras dos años de instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno y, sobre todo, tras lo ocurrido este fin de semana. En el vídeo, podemos ver su reacción.

Este sábado el juez Juan Carlos Peinado acordaba, en su auto, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, así como a su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez. Además, les prohíbe salir del territorio nacional y les impone comparecencias quincenales en el juzgado.

El magistrado argumentaba que sus escoltas (la Policía Nacional) podrían ayudarla a escapar. Un auto que ha despertado todo tipo de críticas que se unen a la más que cuestionada instrucción durante dos años de la causa abierta contra la mujer del presidente del Gobierno.

De este modo, el periodista de El País, Carlos E. Cué, se muestra contundente: "Si después de lo visto este fin de semana conel juez Peinado, todavía hay gente que siga negando que hay jueces que hacen política... No sé cómo se puede negar que el juez Peinado hace política".

Porque, "no sé cómo se puede negar que el juez Peinado está haciendo política. Es evidente. No hay otra explicación. Lo ha sido durante dos años, pero este remate final es indiscutible", añade el periodista.

"No hay otra explicación, aparte del desastre técnico, más que una inspiración política para hacer las barbaridades que ha hecho, que vamos a ver si alguien se las corrige", insiste Cué: "Vamos a ver si el sistema funciona", remata.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido