Peligro extraordinario por la ola de calor: el aviso rojo en Euskadi y las temperaturas extremas asfixian a casi toda España.

Los detalles Los expertos sostienen que las altas temperaturas se extenderán hasta, mínimo, el miércoles. De hecho, este martes podría ser la jornada más complicada y rompería incluso récords.

La primera gran ola de calor del año ha llegado justo con el inicio del verano, afectando gran parte de España. Las temperaturas extremas y las noches sofocantes se han hecho notar, obligando a muchos a tomar medidas inusuales para protegerse del sol. Sorprendentemente, el norte y el interior peninsular también están sufriendo temperaturas inusualmente altas, como los 43 grados registrados en Lleida. Andalucía también enfrenta noches difíciles, con Almería experimentando temperaturas nocturnas por encima de los 30 grados. Se espera que esta ola de calor continúe hasta mediados de semana, con máximas de hasta 40 grados en varias zonas. Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratados, usar protección solar y evitar el sol en las horas pico. Muchos optan por quedarse en casa para refugiarse del calor.

El calorazo ya está aquí y no ha podido ser más puntual. Coinidiendo exactamente con el inicio oficial del verano, la primera gran ola de calor del año se ha instalado en buena parte del país dejando temperaturas extremas, noches difíciles de soportar e incluso alerta roja en País Vasco, donde el calor podría romper todos los récords de temperaturas llegando a los 44º.

La situación se nota en la calle, tanto que algunos han tenido que recurrir a medidas poco habituales para protegerse del sol. Y es que esta vez la ola de calor llega con una particularidad. Tradicionalmente asociamos las temperaturas más extremas al sur de España, pero en esta ocasión el norte y el interior peninsular están registrando valores especialmente elevados. "Asociamos esto a Sevilla, pero aquí en Lleida hemos tenido 43 grados", explica un ciudadano sorprendido por unos registros poco habituales.

Aunque eso no significa que Andalucía se libre, de hecho, todo lo contrario. En algunos puntos del sur, la noche ha sido especialmente dura, tanto que la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la ha catalogado como una "noche infernal".

En Almería, por ejemplo, los termómetros no han bajado de los 30 grados durante la madrugada. "No se podía ni dormir, solo con ventilador", cuenta una vecina. Eso sí, en paralelo, y sorprendentemente, la región con las temperaturas más bajas en la noche de este sábado ha sido Canarias.

Durante el día, el panorama tampoco mejora. Las previsiones apuntan a máximas cercanas o incluso superiores a los 40 grados en varias zonas del país. "A partir de hoy, 40 grados. Es una locura", resume otro ciudadano. En Lleida, las calles están totalmente vacías tras este episodio de calor.

Y lo peor es que todavía queda calor para rato. Los expertos advierten de que esta situación se prolongará, al menos, hasta mediados de semana. De hecho, el martes podría convertirse en la jornada más complicada de este episodio de altas temperaturas.

Ante este escenario, las recomendaciones son claras: mantenerse bien hidratados, utilizar protección solar, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y reducir al máximo los esfuerzos al aire libre.

Muchos ya tienen claro cuál será su plan para los próximos días: "Yo es que no me pienso mover. En mi casa se está estupendamente", asegura una mujer buscando refugio frente al calor. Y probablemente tenga razón. Porque con temperaturas disparadas este domingo, lunes y martes, quedarse en casa será, para muchos, el mejor lugar donde estar.

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